Policjant trafił do szpitala po wypadku na S17 w okolicach Markuszowa na Lubelszczyźnie. Zderzyły się tam trzy pojazdy - ciężarówka, radiowóz i auto służby drogowej.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Puławy / Policja

Jak informuje puławska policja, wypadek miał miejsce ok. 1 km za MOP Markuszów na jezdni w kierunku Warszawy.

Ciężarówka najechała na auto służby drogowej, która zabezpieczała miejsce wcześniejszej kolizji. Ten pojazd uderzył z kolei w radiowóz.

Na zdjęciach widać, że auto służby drogowej wylądowało na boku i jest mocno zniszczone. Z kolei radiowóz ma uszkodzony tył.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Puławy / Policja

Po wypadku do szpitala w Lublinietrafił jeden z policjantów. Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Krasoń, przechodzi on badania. Jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.