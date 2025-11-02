Policjanci z komendy w Rykach na Lubelszczyźnie zatrzymali dwie osoby w związku z włamaniem do domu jednorodzinnego i kradzieżą biżuterii. To 32-letni Gruzin i 33-letni Ukrainiec.
Policja informuje, że złodzieje w ubiegłym tygodniu włamali się do domu w gminie Kłoczew w powiecie ryckim. Ukradli złotą biżuterię oraz pieniądze. Zniszczyli elementy okna i wyposażenia.
W związku z włamaniem zatrzymano dwóch cudzoziemców. To 32-letni obywatel Gruzji i 33-letni obywatel Ukrainy.
W Prokuraturze Rejonowej w Rykach mężczyźni usłyszeli zarzuty dokonania kradzieży z włamaniem. Sąd zdecydował o aresztowaniu ich na 2 miesiące.
Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia.
