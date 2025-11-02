O wycieku powiadomiony został Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Trwają poszukiwania sprawców.

Serwis SuperGrosz prowadzony jest przez spółkę AIQLABS oferuje szybkie pożyczki online.

Na stronie serwisu SuperGrosz widnieje informacja, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania AIQLABS polegające m.in. na stosowaniu w umowach kredytu konsumenckiego pozaodsetkowych kosztów kredytu, co stanowi zachowanie przedsiębiorcy sprzeczne z dobrymi obyczajami i godzi w zbiorowe interesy konsumentów.

Chodzi o 10 tysięcy użytkowników

Oświadczenie ws. ataku pojawiło się też w serwisie SuperGrosz.

"Spółka padła ofiarą ataku hakerskiego. Nieuprawniona osoba / grupa osób uzyskała zdalny dostęp do części bazy danych klientów AIQLABS sp. z o. o., wykorzystując do tego stworzony przez siebie kod (program komputerowy). Sprawcy wykradli przynajmniej część danych i istnieje wysokie ryzyko, że ujawnią je w Internecie. Kierując się troską o naszych klientów zdecydowaliśmy się podzielić z Państwem informacją o tym ryzyku" - wyjaśniono.