Hakerzy wykradli dane części użytkowników serwisu SuperGrosz, oferującego pożyczki online. Jak informuje minister cyfryzacji, chodzi m.in. o numery PESEL, adresy i numery telefonów.
"Sytuacja jest bardzo poważna, bo wśród danych, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, znajdują się m.in.: adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, dane dotyczące dowodu osobistego, adresy zamieszkania lub pobytu oraz adresy do korespondencji, numery telefonów, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, nazwa, adres, NIP oraz telefon do pracodawcy, zadeklarowana branża, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych, identyfikator w portalu Facebook" - napisał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na platformie X.
Gawkowski zaapelował do klientów SuperGrosz o szczególną ostrożność - zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel, zmianę haseł do logowania oraz włączenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia na wszystkich kontach.