Hakerzy wykradli dane części użytkowników serwisu SuperGrosz, oferującego pożyczki online. Jak informuje minister cyfryzacji, chodzi m.in. o numery PESEL, adresy i numery telefonów.

Zobacz również:

Jakie dane trafiły w ręce hakerów?

"Sytuacja jest bardzo poważna, bo wśród danych, które zostały pozyskane przez osobę nieuprawnioną, znajdują się m.in.: adresy e-mail, imiona i nazwiska, informacje o narodowości, numery PESEL, dane dotyczące dowodu osobistego, adresy zamieszkania lub pobytu oraz adresy do korespondencji, numery telefonów, informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, informacje o liczbie dzieci, dane dotyczące statusu zawodowego, nazwa, adres, NIP oraz telefon do pracodawcy, zadeklarowana branża, deklarowany dochód, numery rachunków bankowych, identyfikator w portalu Facebook" - napisał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski na platformie X.

Gawkowski zaapelował do klientów SuperGrosz o szczególną ostrożność - zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel, zmianę haseł do logowania oraz włączenie dwuskładnikowego uwierzytelnienia na wszystkich kontach.

O wycieku powiadomiony został Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Trwają poszukiwania sprawców.

Serwis SuperGrosz prowadzony jest przez spółkę AIQLABS oferuje szybkie pożyczki online.

Na stronie serwisu SuperGrosz widnieje informacja, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów działania AIQLABS polegające m.in. na stosowaniu w umowach kredytu konsumenckiego pozaodsetkowych kosztów kredytu, co stanowi zachowanie przedsiębiorcy sprzeczne z dobrymi obyczajami i godzi w zbiorowe interesy konsumentów.

Chodzi o 10 tysięcy użytkowników

Oświadczenie ws. ataku pojawiło się też w serwisie SuperGrosz. 

"Spółka padła ofiarą ataku hakerskiego. Nieuprawniona osoba / grupa osób uzyskała zdalny dostęp do części bazy danych klientów AIQLABS sp. z o. o., wykorzystując do tego stworzony przez siebie kod (program komputerowy). Sprawcy wykradli przynajmniej część danych i istnieje wysokie ryzyko, że ujawnią je w Internecie. Kierując się troską o naszych klientów zdecydowaliśmy się podzielić z Państwem informacją o tym ryzyku" - wyjaśniono. 

"Wiemy, że dane dotyczą grupy 10 tysięcy użytkowników, potencjalnie skala wycieku może być większa" - czytamy w komunikacie. 

Zobacz również:

Atak hakerski na popularne biuro podróży. Wyciekły dane części klientów