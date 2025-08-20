"Mamy do czynienia z prowokacją Federacji Rosyjskiej, z rosyjskim dronem" - powiedział na konferencji prasowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. "Rosja po raz kolejny prowokuje państwa NATO. Po incydentach dronowych, które miały miejsce w Rumunii, na Litwie, Łotwie, po raz kolejny mamy do czynienia z rosyjskim dronem. To szczególny moment, kiedy trwają dyskusje o pokoju" - mówił szef MON.
Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że "Rosja kolejny raz prowokuje" w momencie, gdy toczą się rozmowy dotyczące pokoju w Ukrainie.
Kiedy jest nadzieja, że ta wojna, którą wypowiedziała Rosja państwu ukraińskiemu i zagraża też państwom NATO, ma szansę się zakończyć, Rosja kolejny raz prowokuje - mówił wicepremier.