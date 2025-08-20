O sprawie są na bieżąco informowani "wszyscy sojusznicy". Byłem w kontakcie z szefem BBN (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego). Jesteśmy w komunikacji w ramach rządu z premierem, z wicepremierem Sikorskim, który podejmie odpowiednie kroki dyplomatyczne - mówił szef MON.

Przed dowódcą operacyjnym postawił zadanie przygotowania "całościowego raportu o dzisiejszej rosyjskiej prowokacji".

Ta prowokacja ma na celu również zasianie niepewności i dezinformację. Dlatego warto wsłuchać się w te komunikaty, które są potwierdzone i są związane z rzeczywistością, a nie dezinformacją - dodał wicepremier.

Eksplozja w Osinach. "Był to dron wabik"

Obecny na konferencji gen. Dariusz Malinowski podkreślił, że "był to tzw. dron wabik, który nie przenosił głowicy bojowej, ale przenosił głowicę do samodestrukcji". Z naszej oceny dron ten jest przeznaczony do tego, żeby był bardzo ciężko wykrywalny. Leciał prawdopodobnie bardzo nisko, żeby ominąć nasze pole radiolokacyjne. Na dzisiaj mamy tylko takie informacje - dodał.