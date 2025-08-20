Czy Ukraina odda Putinowi Donbas w zamian za pokój? Jakie nastroje panują wśród ukraińskich żołnierzy? Jak mundurowi reagują na negocjacje dotyczące przyszłości ich kraju? M.in. o tych kwestiach mówił w Radiu RMF24 Paweł "Naval" Mateńczuk, pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej, były żołnierz jednostki GROM.

Paweł "Naval" Mateńczuk / Artur Reszko / PAP

"Naval" mówił w Radiu RMF24, że linia frontu w Donbasie jest bardzo mocno ufortyfikowana. Znajdują się tam też liczne pola minowe.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ukraina wycofa się z Donbasu? "Oddanie tego terenu to duża strata zdolności obronnych"

Oddanie tego terenu byłoby dla Ukrainy dużą utratą zdolności obronnych, oddzielających wojska rosyjskie od pozostałej części kraju - zauważył gość Tomasza Terlikowskiego.

Mateńczuk przypomniał, że konflikt w Donbasie trwa od 2014 r. Obie strony są bardzo mocno okopane, a linia frontu rzadko się przesuwa.

Patrząc na naprawdę długą linię frontu rosyjsko-ukraińskiego eksperci opowiadają, że nie można go przełamać. Żeby go przełamać, trzeba fizycznie tam wejść. Bardzo duże straty są na samym podejściu z jednej lub z drugiej strony, a co dopiero przenikaniu poprzez ten system umocnień - wyjaśniał Naval. Termowizja, noktowizja, zdjęcia satelitarne momentalnie wykrywają wszystkie te siły, które chcą podejść bliżej - wyliczał.

"Jest chęć odwetu na Rosjanach"

Jak ukraińscy żołnierze patrzą na polityczne negocjacje dotyczące przyszłości ich kraju? Pełnomocnik szefa MON, a w przeszłości żołnierz elitarnej jednostki GROM tłumaczył, że hasła takie jak "Bóg, honor, ojczyzna" na pierwszej linii frontu nie są najważniejsze. Dla żołnierzy najistotniejsze jest przetrwanie ich samych, towarzyszy broni oraz najbliższych.

W okopie myśli się o tym, co się straciło. Człowiek chce się zemścić na swoim przeciwniku. Nie myśli o tym, żeby politycy oddali za darmo to, o co walczymy - podkreślał Mateńczuk. Jak dodał, "wkurzenie żołnierskie na pewno jest bardzo duże".

Cały czas jest chęć odwetu na Rosjanach, żeby znowu mieć wolną Ukrainę. A przede wszystkim, żeby rozliczyć tych wszystkich żołnierzy rosyjskich, którzy zrobili naprawdę bardzo złe rzeczy na ziemi ukraińskiej - podsumował gość Radia RMF24.