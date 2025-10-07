Dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów miał na koncie mężczyzna ze Stargardu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Jak się okazało, 21-letni kierowca był ponadto nietrzeźwy i poszukiwany. Udało się go ująć po policyjnym pościgu.

Zatrzymany po pościgu kierowca był pijany. / KPP Stargard /

Prowadzony przez młodego mężczyznę volkswagen przykuł uwagę policjantów patrolujących Stargard. Samochód jechał zygzakiem.

Funkcjonariusze chcieli zatrzymać auto do kontroli. Kierowca jednak zignorował sygnały i zamiast zahamować - przyspieszył.

Policjanci ruszyli w pościg. Volkswagena udało się zatrzymać, ale kierowca postanowił nie poddawać się bez walki. Szarpał policjantów, obrażał ich, groził, a nawet pluł.

Po sprawdzeniu okazało się, że 21-latek był pijany. Młody mężczyzna miał na swoim koncie już dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Dodatkowo był poszukiwany do odbycia kary więzienia.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. prowadzenia auta pod wpływem alkoholu i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy.

Z policyjnej celi 21-latek trafił do zakładu karnego. Odsiadując dawny wyrok, będzie czekał na rozprawę w sprawie nowych przewinień.

