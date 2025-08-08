Policjanci z komendy miejskiej w Bielsku-Białej zatrzymali pijaną 28-latkę, która zostawiła bez opieki dwójkę małych dzieci. Kobieta obecnie jest w ciąży. "Wychylające się przez balustradę balkonu na szóstym piętrze maluchy dostrzegli sąsiedzi i wezwali pomoc" - przekazał rzecznik komendy miejskiej w Bielsku-Białej podkom. Sławomir Kocur.

Kobieta w ciąży (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Ta historia mogła zakończyć się tragicznie. Sąsiadów 28-letniej kobiety mieszkającej w Bielsku-Białej zaniepokoił widok dzieci w wieku 6 i 2 lat, które wychylały się przez balustradę balkonu na szóstym piętrze bloku.

Policja o tym fakcie została zaalarmowana w czwartek wieczorem po godzinie 20.

Pijana matka zostawiła dzieci bez opieki

Rzecznik bielskiej komendy przekazał, że funkcjonariusze natychmiast udali się na miejsce zgłoszenia. Drzwi otworzyła im 28-latka. Faktycznie, dzieci były bez opieki. Jak mówiła, zostawiła je na pewien czas, by pójść na zakupy - poinformował podkom. Sławomir Kocur.

Potwierdził, że kobieta będąca w szóstym miesiącu ciąży, była pod wpływem alkoholu. Wydmuchała prawie 1 promil - powiedział.

Kobieta trafiła do szpitala, została też zatrzymana. Policja prowadzi sprawę pod kątem narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. One faktycznie były w stanie zagrożenia, bo nawet podsunęły sobie stołek do barierki - powiedział policjant.

Dzieci zostały w domu pod opieką dorosłego. Sprawą zajmie się sąd. 28-latce grozi do 5 lat więzienia.