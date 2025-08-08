Policjanci z VI Komisariatu Policji w Łodzi zatrzymali 35-letniego sprawcę gwałtu na 24-letniej kobiecie - poinformowały służby w piątek. Prokuratora Rejonowa Łódź-Widzew przedstawiła zatrzymanemu zarzuty zgwałcenia, naruszenia nietykalności i kradzieży. Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Sprawca gwałtu został zatrzymany / KMP Łódź / Policja

Tragedia młodej kobiety rozegrała się w czwartek, 24 lipca, w godzinach porannych przy ul. Adamieckiego w Łodzi.

Horror młodej kobiety. 24-latka została zgwałcona

24-latka została zaatakowana przez nieznanego jej mężczyznę, gdy szła na widzewski dworzec. Oprawca - szarpiąc młodą kobietę - starał się ją uciszać, po czym doszło do gwałtu.

"Pokrzywdzona, gdy tylko została wypuszczona o napadzie, natychmiast zawiadomiła policję" - przekazano.

Sprawą zajęli się kryminalni z VI Komisariatu Policji w Łodzi. Funkcjonariusze nie mieli łatwego zadania - sprawca napadu szybko zniknął z miejsca zdarzenia.

Policja zatrzymała podejrzanego o gwałt RMF FM

Po analizie zebranych śladów policyjny śledczy wytypowali przestępcę.

Policja zatrzymała sprawcę gwałtu. Był totalnie zaskoczony

Mężczyzna został zatrzymany w środę, 6 sierpnia, w miejscu jego zatrudnienia. 35-letni mieszkaniec Łodzi był tym faktem kompletnie zaskoczony.

Policjanci porównali zebrany materiał dowodowy z informacją, którą otrzymali od 50-latki, która pod koniec lipca wczesnym rankiem została zaatakowana w Parku Widzewskim przez nieznajomego mężczyznę. Kobieta nie chciała jednak złożyć zawiadomienia.

Wkrótce okazało się, że te dwie sprawy łączy ten sam napastnik.

Zatrzymany usłyszał w Prokuratorze Rejonowej Łódź-Widzew zarzuty zgwałcenia, naruszenia nietykalności oraz kradzieży. Na wniosek prokuratora został aresztowany przez sąd na najbliższe 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.