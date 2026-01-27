Główny Urząd Statystyczny podał nowe informacje o bezrobociu w Polsce. W grudniu 2025 roku stopa bezrobocia w naszym kraju wyniosła 5,7 proc.
Stopa bezrobocia w grudniu 2025 r. wyniosła 5,7 proc., wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej - poinformował GUS.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej wcześniej szacował, że stopa bezrobocia w grudniu wzrosła do 5,7 proc.
Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 887,9 tys. wobec 873,6 tys. miesiąc wcześniej.
Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,6 tys. wobec 93,0 tys. poprzednio.