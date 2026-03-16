Ukraińcy nie ustają w atakach na Moskwę - tylko w ciągu dwóch dni rosyjska obrona powietrzna zneutralizowała około 250 ukraińskich dronów. Uderzenia są kontynuowane również dziś, a na telegramowym kanale mera rosyjskiej stolicy Siergieja Sobianina próżno szukać innych informacji niż tych o kolejnych zestrzelonych bezzałogowcach.

Siły Zbrojne Ukrainy od dwóch dni atakują Moskwę dronami. Seria uderzeń rozpoczęła się w sobotę po południu i od tego czasu wpisy o kolejnych zniszczonych bezzałogowcach pojawiają się niemal nieprzerwanie na telegramowym kanale Siergieja Sobianina, mera rosyjskiej stolicy. Ostatni taki wpis został opublikowany w poniedziałek rano.

"W ciągu ostatnich dwóch dni siły obrony powietrznej zniszczyły około 250 wrogich bezzałogowych statków powietrznych bezpośrednio przy podejściu do Moskwy i na drugiej linii podejścia" - informuje mer Moskwy. Z jego wpisów wynika, że tylko w nocy z niedzieli na poniedziałek Rosjanie zneutralizowali około 40 dronów.

Minionej nocy świadkowie zgłaszali eksplozje w miastach obwodu moskiewskiego, m.in. Odincowie, Domodiedowie i Podolsku. Ukraińskie drony zaobserwowano m.in. nad moskiewską dzielnicą Troick, a także miastami: Istria, Możajsk, Naro-Fomińsk, Sołniecznogorsk i Dubna. Nie ma informacji o szkodach bądź rannych.

W porannym komunikacie rosyjski resort obrony informuje o zneutralizowaniu w nocy z niedzieli na poniedziałek 145 ukraińskich dronów, w tym 53 nad obwodem moskiewskim. Reuters podaje, że Rosawiacja, czyli rosyjski regulator rynku lotniczego, tymczasowo nałożyła ograniczenia na stołecznych lotniskach Domodiedowo, Szeremietiewo, Żukowskij i Wnukowo. Restrykcje tłumaczono potrzebą "zapewnienia bezpieczeństwa lotów".

Zobacz również: Potęga technologiczna zainteresowana ukraińskimi dronami

Rekordowa liczba dronów

The Moscow Times zauważa, że wspomniane 250 dronów wystrzelonych w kierunku Moskwy to rekord od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - dotychczas największym atakiem był ten z 11 marca 2025 roku, kiedy Rosjanie zestrzelili 91 dronów w okolicach rosyjskiej stolicy. W obwodzie moskiewskim zginęły wówczas trzy osoby.

Według telegramowego kanału SHOT, Kijów wystrzeliwuje w kierunku Moskwy głównie drony FP-1, produkowane przez ukraińską firmę Fire Point. Ataki są przeprowadzane falami, po 8-10 bezzałogowców. Zgodnie z podaną specyfikacją, każdy dron FP-1 może przenosić 60 kg materiałów wybuchowych, pokonując maksymalny dystans 1400 km.

Ukraińskie władze dotychczas nie skomentowały ataku na Moskwę.