Prokuraturze udało się ustalić tożsamość migranta, którego zwłoki znaleziono w kwietniu w rzece Bug przy granicy z Białorusią. W czwartek poinformowano, że to 26-latek z Erytrei. Przyczyną jego zgonu było utonięcie. "Trwa ustalanie personaliów pozostałych pięciu osób" - przekazali śledczy.

W kwietniu z Bugu przy granicy polsko-białoruskiej wyłowiono zwłoki pięciu osób, a w maju kolejnej osoby. Straż graniczna nie wykluczała, że mogą to być ciała migrantów. Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej w Lubelskiem prowadzi w tej sprawie sześć śledztw, ustala tożsamość zmarłych i przyczyny śmierci.

Jedna osoba zidentyfikowana. To 26-letni Erytrejczyk

Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał w czwartek szef bialskiej prokuratury Michał Roman.

Udało się zidentyfikować tożsamość jednej osoby, której zwłoki znaleziono 5 kwietnia br. To 26-letni obywatel Erytrei. Przyczyną jego zgonu było utonięcie - powiedział prokurator.

Obecnie badane są okoliczności śmierci jeszcze pięciu innych osób.

Biegli nie wykluczyli utonięcia jako przyczyny ich zgonu, niemniej jednak z uwagi na stopień zaawansowania rozkładu ciał, nie byli w stanie tejże hipotezy w sposób kategoryczny potwierdzić - wyjaśnił prok. Michał Roman. Dodał, że wykluczono natomiast śmierć z powodu urazów mechanicznych.

Biegli nie byli w stanie określić wieku zmarłych osób, ale nie było wśród nich dzieci, ani kobiet. Byli to dorośli mężczyźni - sprecyzował prokurator.

Śledczy wydali dotychczas zwłoki dwóch osób do pochówku. Według lokalnych mediów zostali pochowani na cmentarzu w Janowie Podlaskim.

Napięta sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej

Według danych Nadbużańskiego Oddziału SG ponad 500 osób próbowało w tym roku przekroczyć nielegalnie granicę polsko-białoruską w województwie lubelskim. Przede wszystkim byli to obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu, Etiopii. W całym ubiegłym roku było to ok. 450 cudzoziemców.

Przy granicy polsko-białoruskiej w tym województwie trwa budowa bariery elektronicznej. Według zapowiedzi ma się zakończyć w lipcu. W jej skład wejdzie m.in. około 1,8 tys. słupów kamerowych, 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Zaplanowano też montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych.

Centrum nadzoru nad barierą będzie się mieścić w Komendzie NOSG w Chełmie. W skład bariery wejdzie także siedem stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek oddziału. Dodatkowo system ma być zintegrowany z istniejącymi wieżami obserwacyjnymi i z siecią teleinformatyczną SG.