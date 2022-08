Policja uspokaja: drugi z agresywnych owczarków belgijskich, które zaatakowały ludzi w powiecie lubartowskim też jest martwy. Mieszkańcy wsi, w których w zeszłym tygodniu znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn ze śladami pogryzienia przez psy, bali się wychodzić z domów i poruszać po otwartych przestrzeniach.

/ KMP Lublin / Policja

Pod koniec lipca przy drodze gruntowej w gminie Jeziorzany znaleziono zwłoki 48-latka. Prawdopodobnie psy zaatakowały go, kiedy jechał na rowerze. Według wstępnych wyników sekcji zwłok przyczyną zgonu mężczyzny było wykrwawienie spowodowane przegryzieniem tętnicy udowej. Kilka dni później na polu zboża w Jeziorzanach znaleziono ciało 67-letniego mieszkańca tej gminy z licznymi ranami. Śledczy przypuszczają, że został on zaatakowany przez tę samą parę owczarków belgijskich.

Policjanci znaleźli agresywne psy na jednej z posesji. Podjęto próbę ich uśpienia, a potem zadecydowano o ich odstrzale. Jeden został odstrzelony na miejscu, a drugi został postrzelony i uciekł.

Jak zapewnia nadkomisarz Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie zwłoki postrzelonego psa były widziane w rzece. Ponadto do zdarzenia doszło już tydzień temu, więc gdyby pies żył, to z pewnością ktoś by go zauważył - dodaje nadkomisarz Andrzej Fijołek. Informację, że pies jest martwy przyjmujemy jako pewną. Nie ma więc powodu do paniki - podkreślił.

Dzisiaj w lubelskim Zakładzie Medycyny Sądowej ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny znalezionego w polu. Policja podejrzewa, że może on być drugą ofiarą agresywnych psów. Przez kilka dni ciało leżało w zbożu. Biegli będą ustalać, czy psy zagryzły mężczyznę, czy też pogryzły już jego ciało, a przyczyna śmierci była inna.

Prokuratura Rejonowa w Lubartowie w czwartek złożyła zażalenie na decyzję sądu o niezastosowanie tymczasowego aresztu dla właściciela psów. Odwołaniem zajmie się Sąd Okręgowy w Lublinie jednak terminu posiedzenia w tej sprawie na razie nie wyznaczono.