Policjanci zlikwidowali grupę przestępczą, działającą na terenie Lublina i przejęli duże ilości narkotyków. Oddziały policji i kontrterroryści równocześnie weszli pod różne adresy na terenie miasta i w jego okolicach. Zatrzymano groźnych i wielokrotnie notowanych przestępców. Jeden z nich odbywał w przeszłości karę za zabójstwo.

Akcja rozbicia grupy przestępczej w Lublinie - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci z Lublina przejęli ponad 23 kilogramy narkotyków i zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą, która wprowadzała do obrotu nielegalne substancje. Sześciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli także magazyny z narkotykami oraz papierosy bez akcyzy.

Zatrzymania były zwieńczeniem śledztwa prowadzonego od 2024 roku przez policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Lublinie oraz Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Z ustaleń śledczych wynikało, że na terenie Lublina i okolic działa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Skoordynowana akcja policji

W zatrzymania zaangażowani byli policjanci z kilku wydziałów KMP w Lublinie, a także funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznej KGP oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP Lublin. Z informacji operacyjnych wynikało, że w procederze biorą udział wielokrotnie notowani przestępcy, mogący posiadać przy sobie broń lub niebezpieczne przedmioty. Jeden z zatrzymanych w przeszłości odbywał karę więzienia za zabójstwo.

Funkcjonariusze niemal jednocześnie weszli na kilka adresów w Lublinie i okolicach. W trakcie przeszukań zatrzymali sześciu mężczyzn w wieku od 22 do 41 lat. Podczas działań zlikwidowano cztery magazyny, w których przechowywane były narkotyki. Łącznie zabezpieczono ponad 23 kilogramy amfetaminy, marihuany, mefedronu oraz extasy. Dodatkowo odnaleziono około 1000 paczek papierosów bez akcyzy.

Zarzuty i areszt dla podejrzanych

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków oraz uczynienia sobie z tego procederu stałego źródła dochodu. Dodatkowo 38-latek i 39-latek usłyszeli zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a 22-latek - udziału w tej grupie. Na wniosek śledczych wszyscy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara do 15 lat więzienia.