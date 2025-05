Budowa ekspresówki S17 przyniosła zaskakujące skutki. Archeolodzy natrafili na ślady średniowiecznej osady, które mogą być najstarszym znanym miejscem osadnictwa w okolicach Zamościa. Odkrycie zmienia spojrzenie na historię regionu i pokazuje, jak ważne są badania poprzedzające inwestycje drogowe.

Odhumusowany teren badań, widok z drona / Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków/ P. Szelest /

Archeolodzy odkryli średniowieczną osadę i studnię na trasie przyszłej S17 pod Zamościem.

Znaleziska obejmują setki artefaktów, m.in. ceramikę, narzędzia i kościane przedmioty z XIV-XV wieku.

Czy to najstarsze ślady osadnictwa w Łabuniach i całej Zamojszczyźnie?

Odkrycie pod przyszłą trasą S17

Jesienią 2024 roku rozpoczęto szeroko zakrojone badania archeologiczne na terenie planowanej drogi ekspresowej S17, w gminie Łabunie niedaleko Zamościa. Prace objęły odcinek nr 6 trasy Piaski-Hrebenne, pomiędzy węzłami "Zamość Wschód" a "Zamość Południe". Teren ten od dawna znajdował się pod ochroną konserwatorską - stanowi część znanego stanowiska archeologicznego AZP 90-89/9-8, położonego w dolinie rzeki Łabuńki.

W związku z przecięciem tego obszaru przez planowaną inwestycję drogową, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków nakazał przeprowadzenie wykopalisk jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Prace wykonuje firma "Robert Prawniczak APB THOR Sp. z o.o." z Gniezna na zlecenie lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Setki zabytków i średniowieczna studnia

W 2024 roku badaniami kierował archeolog mgr Przemysław Szelest, który przebadał wstępnie 110 arów terenu. W kolejnych miesiącach zakres prac rozszerzono do niemal 3 hektarów. Od 2025 roku nadzór nad badaniami przejęła mgr Elżbieta Peplińska.

Do tej pory udało się udokumentować aż 220 obiektów archeologicznych. Odkryto m.in. pozostałości dużych prostokątnych domostw (ok. 5 x 6 metrów), jamy gospodarcze, dołki posłupowe, a także wyjątkową średniowieczną studnię z drewnianą obudową, zachowaną w zaskakująco dobrym stanie.

Wśród znalezionych artefaktów są setki fragmentów ceramiki datowanej na XIV-XV wiek, kości zwierzęce, narzędzia krzemienne, przedmioty żelazne, szpila z kości, szydło oraz kamienne żarno. To wszystko wskazuje na istnienie w tym miejscu rozwiniętej, trwałej osady.

Najstarsze ślady osadnictwa w Łabuniach?

Analiza odkryć sugeruje, że mamy do czynienia z zabytkami z późnego średniowiecza. Co ciekawe, pierwsza wzmianka o miejscowości Łabunie pojawia się dopiero w dokumentach z 1428 roku. To oznacza, że znaleziska mogą dotyczyć najstarszych śladów osadnictwa w tej okolicy - jeszcze sprzed czasów pisanej historii.

Wyniki badań mają nie tylko ogromne znaczenie naukowe, ale także kulturowe - dla mieszkańców regionu i ich tożsamości historycznej. Stanowią również dowód na to, jak ważne jest prowadzenie rzetelnych badań archeologicznych przy dużych inwestycjach infrastrukturalnych.

Badania archeologiczne w rejonie S17 wciąż trwają i mogą przynieść kolejne zaskakujące odkrycia. Jak informuje lublin112.pl, to znalezisko może zmienić postrzeganie historii Zamojszczyzny.