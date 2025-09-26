23-letni kierowca bmw nie żyje - to tragiczny bilans wypadku, do którego doszło w piątek o poranku na drodze powiatowej nr 1415L na odcinku pomiędzy Potokiem a Zalesiem w województwie lubelskim. Młody człowiek uderzył w drzewo. Na miejscu występują utrudnienia.

Tragiczny wypadek na odcinku pomiędzy Potokiem a Zalesiem w województwie lubelskim / Policja Ryki / Policja

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątek rano w Lubelskiem w powiecie ryckim. Jak poinformowała policja, chodzi dokładnie o drogę powiatową nr 1415L na odcinku pomiędzy miejscowościami Potok a Zalesie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-latek, który siedział za kierownicą bmw uderzył w przydrożne drzewo. Niestety, w wyniku zderzenia zmarł na miejscu.

Teraz pracują tam służby ratunkowe. Ruch kierowany jest na objazdy wyznaczone drogami lokalnymi.

/ Policja Ryki / Policja

"Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zdjęcie nogi z gazu oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu" - prosi policja.



/ Policja Ryki / Policja