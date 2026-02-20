44 małe psy i trzy koty były nielegalnie przetrzymywane na jednej z posesji w gminie Piątek (Łódzkie). Właścicielka hodowli, 52-letnia kobieta, została zatrzymana i usłyszała zarzuty. To, co policjanci zastali na miejscu, porusza do głębi.

Nielegalna hodowla w gminie Piątek, fot. Policja w Zgierzu

Sprawa wyszła na jaw, gdy na komendę zgłosiły się osoby, które kupiły szczeniaki na jednym z portali internetowych. Radość szybko zamieniła się w rozpacz - zwierzęta zaczęły zdychać z powodu nieuleczalnej choroby.

Funkcjonariusze dotarli do osoby, która prowadziła nielegalną hodowlę - to 52-letnia kobieta. Na podstawie decyzji wydanej przez Prokuraturę Rejonową w Zgierzu 18 lutego 2026 roku właścicielka hodowli została zatrzymana.

Nielegalna hodowla w gminie Piątek. "Szeroko zakrojony proceder oszustwa"

Zwierzęta zostały natychmiast odebrane właścicielce i przekazane pod opiekę fundacji - relacjonuje sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz.

Trafiły na specjalistyczne badania weterynaryjne. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli również 143 książeczki zdrowia zwierząt z fikcyjnymi danymi potwierdzającymi rzekome szczepienia, a także leki przeznaczone dla psów. Zebrany materiał dowodowy wskazuje na szeroko zakrojony proceder oszustwa.

52-latka doprowadzona została do policyjnej celi i usłyszała trzy zarzuty: znęcania się nad zwierzętami, oszustwa oraz fałszowania dokumentów. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec kobiety tymczasowego aresztu. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. Za popełnione czyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

