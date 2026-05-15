Firma TSplus dostarcza oprogramowanie dla firm, instytucji i działów IT, które potrzebują stabilnego zdalnego dostępu, sprawnego wsparcia użytkowników oraz skutecznych zabezpieczeń infrastruktury serwerowej. Rozwiązania TSplus sprawdzają się zarówno w prostszych wdrożeniach, jak i w dużych, rozproszonych środowiskach z farmami serwerów i tysiącami użytkowników.

Dużą zaletą TSplus jest praktyczne podejście: programy mają rozwiązywać konkretne problemy — udostępnić pulpit, zabezpieczyć serwer, pomóc użytkownikowi — bez dokładania zbędnej warstwy skomplikowanej administracji. Firma pozycjonuje swoje rozwiązania jako przystępną alternatywę dla takich narzędzi jak Citrix, Microsoft RDS czy TeamViewer.

Warto też zwrócić uwagę na polskie zaplecze techniczne. TSplus.pl oferuje w Polsce wsparcie i serwis dla klientów, którzy potrzebują pomocy przy doborze, wdrożeniu albo późniejszej obsłudze oprogramowania. To ważne szczególnie wtedy, gdy system zdalnego dostępu działa w środowisku produkcyjnym i nie może być traktowany jak dodatek. Dobrze oceniane wsparcie techniczne daje firmom większy komfort, bo w razie problemu można skontaktować się z zespołem, który zna produkt i rozumie realia lokalnego rynku.

TSplus Remote Access

to rozwiązanie do zdalnego dostępu do pulpitu i aplikacji Windows. Sprawdza się tam, gdzie pracownicy muszą korzystać z firmowego oprogramowania poza biurem, z domu, oddziału firmy albo podczas podróży. Zamiast przenosić dane między komputerami lub inwestować w rozbudowane środowiska terminalowe, firma może udostępnić aplikacje i zasoby przez bezpieczne połączenie zdalne.

Dla wielu organizacji oznacza to prostszy model pracy: użytkownik dostaje dostęp do tego, czego potrzebuje, a administrator nadal ma kontrolę nad środowiskiem. TSplus Remote Access sprawdza się zarówno przy mniejszych instalacjach, jak i w rozbudowanych infrastrukturach z farmami serwerów, gdzie z aplikacji i pulpitów korzystają setki lub tysiące osób.

TSplus Advanced Security

uzupełnia zdalny dostęp o warstwę ochrony. Samo udostępnienie pulpitu czy aplikacji to za mało, jeśli serwer zostaje wystawiony na próby logowania, automatyczne ataki, blokady kont czy ransomware. Advanced Security pozwala administratorom ograniczać dostęp według czasu pracy, lokalizacji i urządzenia, a także blokować podejrzane adresy IP oraz wzmacniać ochronę infrastruktury Windows.

To narzędzie dla firm, które chcą korzystać z pracy zdalnej, ale nie chcą zostawiać bezpieczeństwa przypadkowi. Szczególnie dobrze pasuje do środowisk, w których dostęp do serwerów i aplikacji jest krytyczny dla codziennej pracy.

TSplus Remote Support

to z kolei program do zdalnej pomocy technicznej. Przydaje się administratorom, serwisom IT i firmom, które obsługują klientów lub własnych pracowników na odległość. Umożliwia udostępnianie ekranu i zdalne sterowanie komputerem, zarówno przy dostępie nadzorowanym, jak i nienadzorowanym. W codziennej pracy oznacza to mniej tłumaczenia przez telefon, mniej wysyłania zrzutów ekranu i szybsze rozwiązanie problemu po stronie użytkownika.

może być wygodnym narzędziem dla działów IT, które obsługują pojedyncze stanowiska, ale też większe grupy użytkowników w rozproszonej organizacji.

TSplus

to dobry punkt wyjścia dla firm, które chcą uporządkować zdalny dostęp, poprawić bezpieczeństwo serwerów i szybciej pomagać użytkownikom na odległość. Nie każda organizacja potrzebuje drogiego, przesadnie rozbudowanego systemu, który komplikuje codzienną administrację.

Czasem lepsze jest rozwiązanie prostsze w obsłudze, elastyczne i dopasowane do realnej infrastruktury — od pojedynczego serwera po większe środowiska produkcyjne. Więcej informacji o produktach, licencjach, wsparciu i możliwościach wdrożenia można znaleźć bezpośrednio na stronie TSplus.pl