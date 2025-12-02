Śmiertelny wypadek w miejscowości Nowy Wiśnicz (powiat bocheński, województwo małopolskie). Samochód osobowy zderzył się tam z busem dostawczym. Niestety, pasażer busa zginął na miejscu. Droga wojewódzka nr 965 jest całkowicie zablokowana.

Wypadek w miejscowości Nowy Wiśnicz (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Samochód osobowy zderzył się z busem dostawczym w miejscowości Nowy Wiśnicz.

Jak poinformował rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły, samochodami podróżowały łącznie cztery osoby.

Niestety, pasażer busa, mężczyzna w wieku około 25 lat, zginął na miejscu. U pozostałych osób podróżujących busem stwierdzono lekkie obrażenia.

Droga wojewódzka nr 965, na której doszło do wypadku, jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje około 20 strażaków.