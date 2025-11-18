We wtorek rano w Warszawie zderzyły się dwa tramwaje i autobus miejski. 23 osoby zostały poszkodowane. Są duże utrudnienia w ruchu.

/ Artur Laudy PSP /

Na alei Solidarności zderzyły się we wtorek rano dwa tramwaje i autobus – poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

W wyniku tego zdarzenia poszkodowane zostały 23 osoby, 17 z nich trafiło do szpitali.

Występują duże utrudnienia w ruchu. Tramwaje linii 13, 20, 23, 26 zostały skierowane na trasy objazdowe.

23 osoby zostały poszkodowane w zderzeniu autobusu miejskiego z dwoma tramwajami w Warszawie. 17 z nich trafiło do szpitali - takie informacje reporterowi RMF MAXX Przemkowi Mzykowi przekazał po godz. 9.00 Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji.

Do wypadku doszło przed godz. 8.00 przy alei Solidarności w rejonie Muzeum Niepodległości.

Na miejscu cały czas pracują policjanci i pracownicy pogotowia.

Jak informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, cztery linie tramwajowe są kierowane na objazdy. Chodzi o nr 13, 20, 23 i 26.

Występują duże utrudnienia w ruchu. Aleja Solidarności na wysokości numerów 64-68 w kierunku placu Bankowego jest całkowicie zablokowana.

Policjanci kierują ruchem i prowadzą kierowców na objazdy na trasę W-Z.

Wstępne ustalenia

Według wstępnych ustaleń tramwaj linii numer 4 najechał na autobus nr 160, po czym ten autobus uderzył w tramwaj przejazdu technicznego.

Trwa dokładne wyjaśnianie przyczyn tego wypadku.



Za wczesnie, żeby mówić o przyczynach zdarzenia, ale każdy nasz tramwaj jest wyposażony w monitoring rejestrujący także tor jazdy, więc będziemy ustalać co się stało - powiedział w Radiu RMF24 rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.