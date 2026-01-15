11-letni chłopiec został potrącony przez autobus na oznakowanym przejściu dla pieszych w miejscowości Podkamień (Opolskie). Dziecko z poważnymi obrażeniami zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policja zatrzymała prawo jazdy kierowcy autobusu.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę około godziny 9:00 w miejscowości Podkamień (Opolskie).

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, chłopiec przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych i znajdował się już w połowie pasów, gdy został potrącony przez autobus.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. 11-latek z obrażeniami został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

38-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. O dalszych losach mężczyzny zdecyduje sąd.



Policja apeluje do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych.