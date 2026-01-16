Autobus uderzył w budynek w Seulu, stolicy Korei Południowej - przekazała w piątek rano agencja Reutera. Kilka osób zostało rannych, jedna jest w stanie ciężkim - wynika z doniesień koreańskiej telewizji YTN TV i agencji Yonhap.
Na nagraniach telewizji YTN TV widać pełnowymiarowy autobus, który przodem wjechał w budynek ze szklaną fasadą.
Najprawdopodobniej pojazd zderzył się ze ścianą po przejechaniu dużego fragmentu chodnika.
Obecnie koreańskie media mówią o kilku rannych. Jedna osoba ma być w ciężkim stanie - wynika z doniesień YTN TV. Nie ma jednak informacji o ofiarach śmiertelnych.