​Autobus uderzył w budynek w Seulu, stolicy Korei Południowej - przekazała w piątek rano agencja Reutera. Kilka osób zostało rannych, jedna jest w stanie ciężkim - wynika z doniesień koreańskiej telewizji YTN ​TV i agencji Yonhap.

Na nagraniach telewizji YTN TV widać pełnowymiarowy autobus, który przodem wjechał w budynek ze szklaną fasadą.

Najprawdopodobniej pojazd zderzył się ze ścianą po przejechaniu dużego fragmentu chodnika.

Obecnie koreańskie media mówią o kilku rannych. Jedna osoba ma być w ciężkim stanie - wynika z doniesień YTN TV. Nie ma jednak informacji o ofiarach śmiertelnych.