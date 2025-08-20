Kolizja samochodu osobowego z tramwajem w Łodzi. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale zdjęcia z miejsca zdarzenia, które otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM, pokazują uszkodzony w przegubie pojazd szynowy.

Tramwaj przełamał się na przegubie. Kolizja w Łodzi / Gorąca Linia RMF FM

Do zdarzenia doszło w środę ok. 19:30 na ul. Kilińskiego.

Jak poinformowała RMF FM Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, kierowca osobowej hondy nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Doszło do zderzenia, w wyniku którego pojazd szynowy się wykoleił.

Na szczęście w wyniku zdarzenia nikomu nic się nie stało.

Na zdjęciach, które otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM widać tramwaj uszkodzony w przegubie. Pojazd o mały włos nie uderzył w kamienicę.

/ Gorąca Linia RMF FM

Utrudnienia dla pasażerów

W związku ze zdarzeniem pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami. Tramwaje kierowane są objazdem:

Linia 1 od od Kilińskiego/Pomorska przez Pomorska do Telefoniczna Zajezdnia.

Linia 5 od Kilińskiego/Pomorska przez Pomorska, Konstytucyjna, Narutowicza, Kopcińskiego, Piłsudskiego do pętli Widzew Stadion, kierowanie w dwóch kierunkach jazdy.

Linia 9 od Kopcińskiego/Narutowicza przez Narutowicza do pętli Radiostacja.

Linia 12 od Narutowicza/Kopcińskiego przez Kopcińskiego, Piłsudskiego w dwóch kierunkach jazdy.

Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą:

Od Kilińskiego/Pomorska przez Kilińskiego, do pętli Tymienieckiego.

Od Rodziny Poznańskich przez Narutowicza, Konstytucyjna, Pomorska.

Informację o zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.