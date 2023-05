W nocy na terenie myjni samochodowej przy ulicy Rokicińskiej w Łodzi doszło do strzelaniny. Jak dowiedzieli się reporterzy RMF FM, kierowca bmw strzelał do innego mężczyzny, który biegł w jego stronę z siekierą.

Do zdarzenia doszło po północy.

Reporterzy RMF FM ustalili, że po oddaniu strzałów kierowca bmw odjechał.

Przybyli na miejsce policjanci znaleźli otwartego mercedesa z kluczykami w środku i dwoma telefonami na masce. Na zewnątrz pojazdu były liczne ślady krwi.

Niedługo potem do jednego z łódzkich szpitali trafił nieprzytomny 31-latek z raną postrzałową twarzoczaszki.

Policja zatrzymała mężczyznę, który przywiózł go do lecznicy. To również 31-latek.

O sprawie został poinformowany prokurator. Trwa ustalanie okoliczności strzelaniny.