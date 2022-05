Trwa budowa nowych wiaduktów na ul. Przybyszewskiego w Łodzi. W ostatnich dniach wykonano pierwsze fundamenty oraz wylano beton, aby móc rozpocząć zbrojenia kolejnych pali podporowych.

Trwa remont wiaduktów przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi / lodz.pl / Materiały prasowe

Całkowicie wyburzona jest już część północna wiaduktów przy ul. Przybyszewskiego w Łodzi. W ostatnich dniach wykonano tam roboty ziemne pod trzy ławy fundamentowe, w kolejnych trzech już wylano beton - podaje dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich - Agnieszka Kowalewska-Wójcik. Wkrótce mają się rozpocząć zbrojenia kolejnych pali podporowych, których docelowo ma powstać 60. Trwają też prace przy budowie kanalizacji deszczowej. Z uwagi na zamknięcie środkowej nitki wiaduktu aktualizowany jest harmonogram prac na najbliższe miesiące - dodała.

Nowe wiadukty będą miały po trzy pasy. Zarówno autobusy, jak i tramwaje MPK Łódź mają poruszać się środkową estakadą.

Powstanie węzeł komunikacyjny tramwajowo-autobusowo-kolejowy, przy ul. Niciarnianej oraz ul. Papierniczej w Łodzi. Na parkingach będzie można zostawić samochody, a później dalej podróżować komunikacją miejską.

Finał inwestycji zaplanowany jest na 2023 rok. Koszt projektu to prawie 87 mln złotych.

Ważne zmiany

Pogarszający się stan techniczny środkowej nitki wiaduktu, spowodował, że 1 maja ją zamknięto. Wstrzymano także ruch tramwajowy po tej nitce. Decyzję o zamknięciu podjęto z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów.

Teraz linia nr 6 jedzie przez Al. Piłsudskiego, by zapewnić połączenie z Widzewem, a linia nr 7 kursuje ul. Przybyszewskiego do Al. Rydza-Śmigłego i tam kieruje się na Dąbrowę. W połowie maja zostanie wykonana nakładka torowa, która umożliwi dojazd tramwajów ul. Przybyszewskiego do ul. Nurta-Kaszyńskiego, co ułatwi dojazd na Zarzew.

W zastępstwie tramwajów (na wydłużonej trasie na Widzew) kursuje autobusowa linia Z11. Bez zmian wiaduktem odbywa się ruch samochodowy w kierunku dzielnicy Widzew.