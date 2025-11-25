Gmina Zgierz w województwie łódzkim otrzymała blisko 9 mln zł dotacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usunięcie części niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w okolicach miejscowości Biała. To pierwszy etap likwidacji składowiska, którego całkowity koszt szacowany jest na ponad 40 mln zł.

Gmina Zgierz otrzymała prawie 9 mln zł na usunięcie części niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w okolicach Białej.

Całkowity koszt likwidacji składowiska szacowany jest na ponad 40 mln zł, a pierwszy etap obejmie usunięcie ponad 1,3 tys. ton odpadów do czerwca przyszłego roku.

Rząd i fundusze środowiskowe przeznaczają kolejne środki na walkę z nielegalnymi odpadami i zapobieganie podobnym procederom.

Nielegalne składowisko odkryto na przełomie 2021/2022 roku w Kolonii Głowa. W dawnych budynkach gospodarczych zgromadzono od 3 do 5 tys. ton toksycznych, żrących i rakotwórczych substancji, m.in. z wysokim stężeniem kwasu siarkowego i roztworu chromu. Obowiązek usunięcia odpadów spoczywa na gminie.

W ramach pierwszego etapu, do końca czerwca przyszłego roku, planowane jest usunięcie ponad 1,3 tys. ton niebezpiecznych odpadów. Koszt tej operacji to blisko 10 mln zł, z czego 9 mln zł pochodzi z dotacji i pożyczki, a ok. 1 mln zł to wkład własny gminy.

Liczymy, że w niedługim czasie pozyskamy kolejne fundusze na ten cel i zrealizujemy też kolejne etapy - powiedziała wójt gminy Zgierz Wioleta Głowacka.

Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska podkreśliła, że walka z nielegalnymi odpadami to priorytet rządu. W tym roku na ten cel przeznaczono 200 mln zł, a w przyszłym roku planowane są kolejne środki. Dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska uruchomił 10-letni program o wartości 500 mln zł.