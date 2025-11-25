W mieście Bastam na północnym zachodzie Iranu dokonano publicznej egzekucji mężczyzny skazanego za gwałty na dwóch kobietach. To kolejny przypadek wykonania wyroku śmierci w tym kraju w ostatnich miesiącach.

We wtorek irańskie media poinformowały o publicznej egzekucji mężczyzny skazanego za gwałty na dwóch kobietach. Egzekucja miała miejsce w mieście Bastam, położonym na północnym zachodzie kraju. Sąd Najwyższy Iranu podtrzymał wcześniejszy wyrok śmierci, a egzekucję przeprowadzono publicznie.

Szczegóły sprawy

Według oficjalnego portalu sądowego Mizan Online skazany mężczyzna "oszukał dwie kobiety i dopuścił się gwałtu siłą i przymusem". Sąd podkreślił, że sprawca stosował zastraszanie i groźby, aby wywołać u ofiar strach przed utratą reputacji.

Tożsamość skazanego nie została ujawniona.

Egzekucje w Iranie - rosnąca liczba wyroków śmierci

W Iranie egzekucje najczęściej odbywają się w więzieniach, jednak w ostatnim czasie coraz częściej są przeprowadzane publicznie. W tym miesiącu powieszono osobę skazaną za morderstwo.

Organizacje broniące praw człowieka alarmują o rosnącej liczbie wyroków śmierci w tym kraju. Według Organizacji Praw Człowieka Hengaw, od początku 2025 roku w irańskich więzieniach stracono już 1503 osoby.