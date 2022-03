Jedzenie, które poprawia nastrój – to temat przewodni tegorocznej, wiosennej edycji festiwalu kulinarnego: Restaurant Week. W festiwalowym menu dania w stylu comfort food, a lista lokali gastronomicznych jest długa, bo to blisko 400 restauracji w 14 największych aglomeracjach w całej Polsce. Wydarzenie rusza 23 marca, a potrwa do 10 kwietnia.

Festiwalowa propozycja restauracji "Ukryte rzeki": halibut opiekany na grillu, owsianka inaczej, galaretka z sepii, purée z pietruszki z wanilią, olej czosnkowy oraz sos maślany z gorczycą / Materiał prasowy / Materiały prasowe

Festiwalowe restauracje będą serwowały dania w stylu comfort food, czyli na przykład kulki mocy z komosy ryżowej z figami, pieczonym burakiem i purée dyniowo-migdałowym, emulsja szpinakowa i chipsy z jarmużu z nutą cytryny.

Podobnych pysznych i odkrywczych połączeń smakowych będzie można spróbować w blisko w 400 restauracjach w całej Polsce. 30 festiwalowych lokali gastronomicznych jest w Łodzi - zapowiada organizator wydarzenia - Adam Kopczyński. Wybór kuchni jest ogromny, zwłaszcza, że wiele lokali debiutuje, a grono festiwalowych regionów w tej edycji poszerzyło się o dwa dodatkowe miasta: Radom i Częstochowę.

Rezerwacje od środy (23 marca) do 10 kwietnia przez stronę internetową Restaurant Week i aplikację: https://RestaurantWeek.pl/ oraz https://app.rclb.pl.

Łódzcy szefowie kuchni wykazali się niezwykłą kreatywnością przy przygotowywaniu festiwalowych dań. Popis ich umiejętności i talentu zaskoczy, zachwyci oraz zadba o najlepsze kulinarne wspomnienia gości.

Wśród propozycji jest golonka wieprzowa długo duszona w cydrze na purée z czerwonej fasoli z wędzonką, sałatą z kwaśną śmietaną i rzodkiewkami ("Taki Pan Pstrąg"); kulki mocy z komosy ryżowej z figami, pieczonym burakiem i purée dyniowo-migdałowym, emulsja szpinakowa & chipsy z jarmużu z nutą cytryny ("Zielona restauracja wegańska i wegetariańska") czy gofry z gorzką czekoladą i cukrem perlistym podane z musem z leśnych owoców ("Beka Bistro & Pub").

Po rezerwacji terminu, w cenie 59 zł na smakosza czeka 3-daniowe menu oraz festiwalowy koktajl Martini Fiero & Kinley Tonic.

Filozofia Food Feels Good

Dania comfort food, to dla jednych będzie barszcz, dla innych rosół i babcine pierogi, a dla pozostałych pizza z podwójnym serem i lody na deser. Każdy z nas ma choć jedną taką potrawę, która sprawia, że czujemy się odprężeni, a z każdym kolejnym kęsem rośnie w nas poziom zadowolenia. I to właśnie jest comfort food!

Comfort food, czyli...

... posiłki lub produkty, których spożycie zapewnia nam psychiczne ukojenie i poprawę nastroju. To dania, które mogą nam się kojarzyć z beztroskim dzieciństwem, pamiętnymi wakacjami lub radosnymi chwilami spędzanymi przy posiłkach z bliskimi. W Polsce nazwiemy tak miskę gorącej zupy pomidorowej, babcine pierogi z jagodami czy kromkę chleba z masłem.

Comfort food to są wszystkie te potrawy, które kojarzą nam się z domem. Ten trend to nowa fala, która wchodzi nie tylko do naszych domów, których jest elementem, ale też do restauracji.

Comfort food to dla mnie jedzenie, które naprawdę rozgrzewa moje zmysły, to potrawy, których akurat potrzebuję w tym konkretnym czasie - zaznacza szef kuchni restauracji "Ukryte Rzeki" - Michał Bartczak. W chłodne dni lub w ciemne wieczory możemy mieć ochotę na coś gorącego i sycącego. Aby uzyskać pełne zadowolenie smakowe, połącz gładkie z ostrym, a kremowe z pikantnym - to moja dewiza. Jeśli pozwolisz swoim kubkom smakowym powiedzieć ci, co naprawdę lubią, a potem zamieszasz składnikami z odrobiną ostrożności i przenikliwości, jesteś na dobrej drodze do jedzenia które cię ukoi i odżywi aż do lata za którym wszyscy tak tęsknimy - zaznaczył.

Z kolei Przemysław Wieloch (szef kuchni restauracji "Taki Pan Pstrąg") dodaje: Comfort food, to mój codzienny styl gotowania, tradycja połączona ze wspomnieniami smaków, które pamiętam z dzieciństwa, które kojarzą się z poczuciem bezpieczeństwa i sentymentalnymi czasami. Do tego dołączam, oczywiście, swoją wiedzę, doświadczenie jak i nowe techniki, ale bez przesady. To ma być zawsze dobre jedzenie na najlepszych składnikach z dbaniem o technikę wykonania.

W ofercie Restaurant Week dostępne są dania wegetariańskie i wegańskie, mięsne i rybne. Każda wizyta w restauracji w czasie festiwalu jest przewidziana na 90 minut.

Festiwal pozostaje wierny filozofii #SzanujJedzenie. Dzięki wcześniejszemu wyborowi menu przy dokonywaniu rezerwacji online, marnowanie żywności w restauracjach ograniczone jest do minimum.