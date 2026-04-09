Po zakupie pierwszego samochodu na kierowcę spada szereg obowiązków. Jednym z nich jest zakup obowiązkowego ubezpieczenia OC, jeśli polisa poprzedniego właściciela wkrótce wygasa. Bez ważnej polisy nie wyjeżdżaj samochodem na drogę. Niestety, przy zakupie pierwszego ubezpieczenia trzeba liczyć się ze stosunkowo wysoką składką. Sprawdź, jak możesz obniżyć składkę.

Dlaczego ubezpieczenie dla młodych kierowców jest droższe?

Towarzystwa ubezpieczeniowe analizują dane o wypadkach i wiedzą, że kierowcy w wieku od 18 do 25 lat są grupą podwyższonego ryzyka. Z policyjnych statystyk jasno wynika, że to właśnie młodzi i niedoświadczeni kierowcy najczęściej powodują zdarzenia drogowe. W 2024 roku spowodowali 2945 wypadków, w których zginęło 271 osób. Młodzi kierowcy mają najwyższy wskaźnik wypadkowości na 10 tys. populacji - aż 11,79.

Kupując pierwszą polisę, nie masz jeszcze zbudowanej historii ubezpieczeniowej. Oznacza to brak zniżek za bezszkodową jazdę. Z każdym kolejnym rokiem bezszkodowej jazdy składka będzie systematycznie maleć.



Jak obniżyć cenę ubezpieczenia OC?

Możesz obniżyć wysokość składki na pierwszą polisę OC poprzez:

● Ustanowienie współwłaściciela - dopisanie do dowodu rejestracyjnego doświadczonego kierowcy (np. jednego z rodziców). Ubezpieczyciel uwzględni jego historię, co może obniżyć cenę ubezpieczenia. Pamiętaj jednak, że jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję, zostanie to uwzględnione w historii wszystkich współwłaścicieli.

● Jednorazową płatność - rozłożenie opłaty za polisę na raty jest wygodne, ale podnosi jej całkowity koszt. Jeśli masz taką możliwość, zapłać z góry za cały rok.

● Zakup online - wybierając zakup przez internet, możesz otrzymać bonus za samoobsługę. Na przykład w towarzystwie UNIQA zyskujesz dzięki temu zniżkę na start.

Czy warto dokupić Autocasco (AC) dla pierwszego auta?

Autocasco chroni Cię przed wysokimi kosztami naprawy Twojego auta. Dostaniesz odszkodowanie, jeśli doprowadzisz do kolizji, Twój samochód zostanie uszkodzony lub zniszczony przez osoby trzecie czy w wyniku działania sił natury. Zakres ochrony często obejmuje także kradzież.

AC nie musi być drogie. Wystarczy, że wybierzesz wariant z udziałem własnym w szkodzie (ustalisz kwotę, którą pokryjesz samodzielnie w razie kolizji) lub naprawę kosztorysową, a składka za ubezpieczenie będzie niższa. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i spokojny start za kierownicą. Nie odkładaj tego na później.

Źródło:

https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html