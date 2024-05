Trzy kolejne osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się obrotem odpadami niebezpiecznymi zatrzymali funkcjonariusze CBŚP i KAS. Grupa wykonała według śledczych ponad 3 tys. transportów, a na utylizację przewiezionych odpadów trzeba by wydać ponad 490 mln złotych.

Niebezpieczne odpady w beczkach / CBŚP / Policja

Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z łódzkiego zarządu CBŚP z Prokuraturą Okręgową w Łodzi, we współpracy z Krajową Administracją Skarbową oraz inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.



Przestępcza działalność polegała na transporcie niebezpiecznych odpadów i na fałszowaniu dokumentacji, która trafiała do ewidencji odpadów. Podejrzani za pośrednictwem podstawionych osób wynajmowali w kilku województwach nieruchomości oraz magazyny, w których porzucali niebezpieczne odpady.



Członkowie grupy przewieźli ok. 70 tys. ton odpadów. Szacunkowy koszt legalnej utylizacji tego typu odpadów wynosi ponad 490 mln zł, a straty podatkowe związane m.in. z wyłudzeniami zwrotu podatku VAT oszacowano na około 1,6 mln zł.





/ CBŚP / Policja

Policjanci i funkcjonariusze KAS przeszukali miejsca związane z działalnością spółek w województwach: łódzkim, opolskim, śląskim i lubelskim i zabezpieczyli m.in. dokumentację finansowo-księgową i nośniki danych.

Zarzuty usłyszało do tej pory 48 osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, posługiwania się nierzetelnymi fakturami, przestępstwa skarbowe i spowodowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska poprzez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. 14 osób zostało aresztowanych.