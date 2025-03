Perski, norweski leśny czy brytyjski krótkowłosy - to rasy kocich ślicznotek, jakie będzie można podziwiać w sobotę, 15 marca, w Pasażu Łódzkim. Mruczące, czworonożne doskonałości pojawią się na wybiegu od godz. 10. W finale Pokazu Kotów Rasowych zostanie wybrany Kot Publiczności. Ogłoszone będą też wyniki konkursu Top Cat SCC za 2024 rok.

Zdjęcie ilustracyjne / Krzysztof Jarczewski / PAP

Wiosenna edycja Pokazu Kotów Rasowych to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć najpiękniejszych wśród kociej arystokracji. W sobotę w Pasażu Łódzkim będzie można podziwiać wyjątkowe okazy takich ras, jak: maine coon, brytyjski krótkowłosy, ragdoll, neva masquerade, rosyjski niebieski, bengal, perski oraz norweski leśny.

Od godziny 10 do 18 Pasaż Łódzki stanie się miejscem spotkań dla wszystkich miłośników kotów. To wydarzenie jest nie tylko okazją do podziwiania pięknych rasowych zwierząt, ale też szansą na poznanie tajemnic poszczególnych kocich ras i przyłączenia się do akcji charytatywnej.

Aby wszystkim formalnościom stało się zadość pokaz będzie miał swoją królową lub króla piękności. W trakcie prezentacji kotów z rodowodem ogło­szo­ne zostaną wy­ni­ki konkur­su Top Cat SCC za 2024 rok, a publiczność będzie mogła wybrać swojego, puszystego ulubieńca.

Jednym z najważniejszych punktów dnia będzie akcja charytatywna: "Rasowce-Dachowcom", zorganizowana przez Supreme Cat Club. Jej celem jest zbiórka karmy i innych rzeczy potrzebnych dla bezdomnych czworonogów znajdujących się pod opieką Schroniska dla Zwierząt w Łodzi.

Każdy, kto chce wesprzeć potrzebujące zwierzęta, może przynieść karmę, artykuły do pielęgnacji, kocie akcesoria czy zabawki. Na miejscu będą przedstawiciele schroniska, którzy chętnie udzielą informacji na temat adopcji i pomogą wszystkim zainteresowanym w stworzeniu kochającego domu dla małych pupili ze zwierzęcej ochronki.

Wstęp na pokaz jest bezpłatny. Organizatorem wydarzenia jest Supreme Cat Club.