Wszechobecne, porzucone elektryczne hulajnogi - to problem polskich miast. W Łodzi ten problem ma rozwiązać ponad 300 specjalnych miejsc parkingowych, gdzie tylko i wyłącznie będzie można zostawić hulajnogę. Czy to się sprawdzi?

Tak będą wyglądały miejsca parkingowe dla hulajnóg, gdzie tylko i wyłącznie będzie można zostawiać jednoślady / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Porozrzucane na chodnikach, przewrócone, blokujące przejście - tak wygląda codzienny krajobraz wielu polskich miast, gdzie elektryczne hulajnogi stały się równie popularne, co problematyczne. W Łodzi podjęto próbę uporządkowania tej sytuacji. Stworzenie ponad 300 specjalnych miejsc parkingowych dla hulajnóg ma być rozwiązaniem, które przywróci porządek i ułatwi łodzianom korzystanie z tej formy transportu.

Czy inicjatywa okaże się skuteczna?

Mieszkańcy podzieleni

Opinie łodzian na temat wprowadzenia miejsc parkingowych dla hulajnóg są bardzo różne. Niektórzy z zadowoleniem przyjmują tę zmianę, wskazując na problematyczność obecnej sytuacji, gdzie hulajnogi często blokują chodniki i utrudniają poruszanie się po mieście. Inni zastanawiają się, czy liczba i rozmieszczenie tych parkingów faktycznie rozwiąże problem.

Tak dziś wygląda "parkowanie" hulajnóg w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Kluczem jest lokalizacja

Wielu mieszkańców podkreśla, że skuteczność tego pomysłu zależy od odpowiedniego rozmieszczenia miejsc parkingowych dla hulajnóg. Jeśli zostaną one umiejscowione w strategicznych, często odwiedzanych przez użytkowników hulajnóg miejscach, szansa na poprawę sytuacji rośnie.

Regulacje i motywacje

Krytycy zwracają jednak uwagę, że sama liczba parkingów nie rozwiąże problemu, jeśli użytkownicy nie będą mieli wystarczającej motywacji, by z nich korzystać. Jak zauważają łodzianie, istotne będzie również wprowadzenie systemu kar i nagród dla użytkowników.

Niektórzy sugerują, że skuteczne mogą okazać się zarówno kary finansowe za niewłaściwe parkowanie, jak i zachęty do korzystania z wyznaczonych miejsc. Wskazują przy tym na konieczność ścisłej współpracy miasta z operatorami hulajnóg, by system był jednolity i łatwy do egzekwowania.

Porządek w mieście, a pojazdy łatwiej dostępne

Wprowadzenie specjalnych miejsc parkingowych ma na celu nie tylko uporządkowanie miejskiego krajobrazu, ale też zwiększenie dostępności i atrakcyjności hulajnóg jako środka transportu. Zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu, Tomasz Grzegorczyk, podkreśla, że dzięki gęstej sieci parkingów, użytkownicy będą mieli łatwy dostęp do hulajnóg, a jednocześnie przestrzeń miejska stanie się czystsza i bardziej przyjazna dla wszystkich mieszkańców.

Oznakowane strefy mają być dostępne od końca maja, a wakacje posłużą jako test nowego systemu. Za pozostawienie hulajnogi poza wyznaczonym miejscem grozić będą kary finansowe.