Wojska Obrony Cyberprzestrzeni alarmują: cyberprzestępcy podszywają się pod administratorów popularnego komunikatora Signal, by przejąć konta użytkowników. Ostrzeżenie pojawiło się w czwartek na platformie X (dawniej Twitter). Eksperci apelują o czujność i zgłaszanie podejrzanych wiadomości.

/ Shutterstock

Jak działa nowy atak? Przestępcy tworzą fałszywe konta o nazwach takich jak "Signal Support", "Signal Notification" czy "Zespół Signal". W spreparowanych wiadomościach informują o rzekomym naruszeniu bezpieczeństwa konta i grożą jego blokadą.

Następnie próbują wyłudzić sześciocyfrowy kod autoryzacyjny, który użytkownik otrzymuje SMS-em. Przekazanie tego kodu umożliwia oszustom podpięcie własnego urządzenia do konta Signal ofiary i dostęp do jej prywatnych wiadomości.

Mechanizm ataku opiera się na wzbudzeniu niepokoju - użytkownik otrzymuje fałszywy alert z prośbą o natychmiastowe działanie. Często w wiadomości znajduje się również link prowadzący do fałszywej strony logowania, która może służyć do wyłudzenia danych.