W piątek rusza Łódź Summer Festival - trzydniowe święto muzyki organizowane z okazji 602. urodzin miasta. Na Łódzkich Błoniach odbędzie się ponad 20 koncertów. Uczestnicy dojadą na nie bezpłatnie komunikacją miejską. Kolej Aglomeracyjna uruchomi dla nich każdego dnia 16 dodatkowych pociągów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Łódź Summer Festival 2025 to trzecia edycja święta muzyki organizowanego przez miasto z okazji urodzin Łodzi. Jak poinformował Urząd Miasta Łodzi, przez trzy dni - od 25 do 27 lipca - na Łódzkich Błoniach zaplanowano ponad 20 koncertów.

Wystąpią m.in. Doda, Kult, T.Love, Coma, Ich Troje czy Mrozu, a także wielu wykonawców młodego pokolenia. Wystąpi również np. Shaggy, London Grammar oraz Louis Tomlinson.

Dodatkowe pociągi

Dla osób dojeżdżających spoza Łodzi Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi 16 dodatkowych pociągów, którymi każdego dnia festiwalu, czyli od piątku do niedzieli, mieszkańcy województwa będą mogli dotrzeć na koncerty i wrócić po nich do domu.

Specjalne pociągi pojadą m.in. na trasach do Pabianic, Zgierza, Tomaszowa Mazowieckiego, Łasku, Skierniewic, Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska czy Łowicza. Połączenia zostały dopasowane do godzin rozpoczęcia i zakończenia koncertów.

Pociągi ŁKA będą zatrzymywać się m.in. na stacji Łódź Kaliska i przystanku Łódź Retkinia, które są zlokalizowane najbliżej Łódzkich Błoni. Stamtąd pasażerowie będa mogli szybko dotrzeć na teren festiwalu.

Natomiast po zakończeniu koncertów pasażerowie będą mieć około godziny na to, by spokojnie dotrzeć na swój pociąg i bezpiecznie wrócić do domu. Szczegółowy rozkład jazdy pociągów ŁKA jest dostępny na stronie lka.lodzkie.pl.

Wszystkie przejazdy ŁKA w granicach Łodzi będą bezpłatne.

Darmowa komunikacja miejsak

Poza tym, aby ułatwić uczestnikom dojazd na koncerty, miasto zapewni im w trakcie festiwalu darmową komunikację miejską - od 25 lipca aż do godziny 3 w nocy 28 lipca wszystkie linie MPK Łódź będą dostępne bez biletów.

Dodatkowo uruchomiona zostanie specjalna linia autobusowa nr 602, kursująca między dworcem Łódź Kaliska a bramą festiwalowego miasteczka na Łódzkich Błoniach. Autobusy tej linii będą odjeżdżać co 2 do 6 minut.

Trasa linii nr 602 rozpoczynać się będzie na przystanku przy ul. Bandurskiego-Dworzec Łódź Kaliska, pod estakadą obok stacji kolejowej. Właśnie tutaj powstanie tymczasowy hub transportowy z przesiadkami na liczne linie autobusowe i tramwajowe.

W okolicy dostępne będą także parkingi umożliwiające pozostawienie auta i przesiadkę na transport publiczny.