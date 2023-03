180-letni dąb Fabrykant z Łodzi zwyciężył w internetowym plebiscycie na Europejskie Drzewo Roku. Wyniki plebiscytu podali ekolodzy z Klubu Gaja, którzy koordynują konkurs w Polsce. Drugie miejsce zajął dąb ze Słowacji, a trzecie kolonia jabłoni z Ukrainy.

Wyniki plebiscytu zostały ogłoszone we wtorek podczas uroczystej gali w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Jedno z najbardziej oryginalnych drzew w Polsce

Prezes Klubu Gaja Jacek Bożek przypomniał, że 180-letni dąb Fabrykant "to jedno z najbardziej oryginalnych drzew w Polsce i wizytówka miasta". Rośnie przy głównej alei parku im. ks. bp. Michała Klepacza, który powstał pod koniec XIX wieku, kiedy ten teren zakupił fabrykancki ród Richterów. Jego imię, nawiązujące do fabrykanckiej historii Łodzi, zaproponował w latach 90. XX wieku biolog, prof. Jan Siciński z Uniwersytetu Łódzkiego.



Jeden z jego konarów ma esowaty kształt i długość ponad 20 metrów, co robi niesamowite wrażenie na przechodniach. Wiosną każdego roku przyciąga do siebie tłumy ludzi chcących oglądać jego majestat zatopiony w morzu błękitnych kwiatów śnieżników i cebulic - podał Bożek.



Jak podkreślił lider Klubu Gaja, dąb Fabrykant zawdzięcza sukces wielu ludziom, dla których przyroda ma wielkie znaczenie, także w kontekście kulturowym i historycznym. Budowanie kapitału społecznego wokół drzew jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Nie możemy zostawiać tej pracy tylko instytucjom - dodał.

Miażdżąca przewaga polskiego kandydata

Zwycięzca plebiscytu otrzymał 45,7 tysięcy głosów. Drugi był smoczy dąb ze Słowacji z poparciem 18,2 tys. głosów, a trzecia kolonia jabłoni z Królewca na Ukrainie z 14,2 tys. głosów.



W plebiscycie, w którym kandydowało 16 drzew, internauci oddali 177,4 tys. głosów.



To już nasze trzecie zwycięstwo w tym corocznym europejskim konkursie. W 2017 roku tytuł Europejskiego Drzewa Roku otrzymał Dąb Józef z Wiśniowej w woj. podkarpackim, a w 2022 roku zwycięzcą został Dąb Dunin - Strażnik Puszczy Białowieskiej z Przybudek na Podlasiu - przypomniał Jacek Bożek.



Konkurs Europejskie Drzewo Roku od kilkunastu lat promuje w Europie drzewa z najciekawszymi historiami, zwracając tym samym uwagę społeczną na te, które są ważne jako elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.



Organizatorem konkursu Europejskie Drzewo Roku jest Environmental Partnership Association (EPA) z siedzibą w Brukseli. Dotychczas konkurs zgromadził już ponad 1 tys. drzew - świadków europejskiej historii.



W Polsce organizatorem konkursu jest Klub Gaja, który powstał na przełomie lat 80. i 90. Jego członkowie angażują się m.in. w obronę przyrody praw zwierząt.