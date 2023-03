Ponad promil alkoholu miał w organizmie kierowca zatrzymany przez policjantów z Łęczycy. Mężczyzna uciekając, staranował radiowóz. Samochodem podróżowały razem z nim 3 osoby, w tym siedmioletnie dziecko.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Funkcjonariusze próbowali zatrzymać samochód do kontroli w sobotę późnym wieczorem w Witoni, ale kierowca osobówki zwiększył prędkość i zaczął uciekać.

Kiedy zauważył policyjną blokadę, staranował radiowóz. Tutaj próba ucieczki zakończyła się zatrzymaniem 37-letniego kierowcy. Mężczyzna miał w organizmie 1,3 promila alkoholu i posiadał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych - poinformował oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy asp .szt. Mariusz Kowalski.

W aucie było trzech pasażerów, w tym 7-letnie dziecko. Na szczęście nikt nie doznał poważnych obrażeń ciała.

Kierowca trafił do policyjnego aresztu. Za niezatrzymanie do kontroli drogowej, prowadzenia auta w stanie nietrzeźwości, złamanie sądowego zakazu i czynną napaść na funkcjonariuszy grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.