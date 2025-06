15 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, który przygotowywał się do zabicia byłej partnerki w Łodzi. Mężczyzna napisał znajomemu, że jedzie do kobiety z nożem. Na szczęście udało się go w porę zatrzymać. Był pobudzony i nie wykonywał poleceń mundurowych.

Zatrzymany przez policję 27-letni mężczyzna, który chciał zabić swoją byłą partnerkę / Policja Łódzka / Zobacz również: Fikcyjne firmy, fałszywe dokumenty, nielegalne wizy. 98 osób oskarżonych

Łódź Kaliska jak nowa. Pasażerowie mogą już korzystać z kas

W środkowej Polsce doszło do trzęsienia ziemi. Geofizyk wyjaśnia

Jakie nawozy wybrać do ogórków i pomidorów? Praktyczny przewodnik po nawozach ekologicznych Do zdarzenia doszło późnym popołudniem we wtorek 17 czerwca. Łódzcy policjanci otrzymali informację, że 27-latek jedzie spotkać się ze swoją byłą partnerką, aby ją zabić. Mężczyzna napisał swojemu znajomemu, że wziął ze sobą nóż. Wszczęte natychmiast po zgłoszeniu poszukiwania podejrzanego przyniosły skutek. Dzięki monitoringowi miejskiemu udało się ustalić, że jego toyota stoi na ul. Solec w Łodzi. Patrol policji, który przyjechał na miejsce, zatrzymał mężczyznę. Zatrzymany przez policję 27-letni mężczyzna, który chciał zabić swoją byłą partnerkę / Policja Łódzka / Okazało się, że 27-latkowi zepsuł się samochód. On sam był pobudzony i nie wykonywał poleceń mundurowych; badanie alkomatem wykazało, że miał 1 promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie. Usłyszał już zarzut przygotowania do zabójstwa, za co grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.