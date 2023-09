Casting na Drakulę - właśnie trwa w łódzkim Teatrze Muzycznym. To będzie wymagające wyzwanie aktorskie, wokalne i taneczne. Najlepsi znajdą się w obsadzie autorskiego musicalu, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Reżyser autorskiego musicalu o Drakuli - Jakub Szydłowski / Fot. Justyna Tomczak / Materiały prasowe

Teatr Muzyczny w Łodzi do oryginalnego przedstawienia o hrabim Drakuli szuka solistów i zespołu, a na zgłoszenia czeka do 20 września. Casting przebiegać będzie w dwóch etapach.

Kiedy młody prawnik, Jonathan Harker, przybywa do Transylwanii, by sfinalizować zakup domu w Londynie przez hrabiego Drakulę, dokonuje serii przerażających odkryć, co przypłaca ciężką chorobą. Wkrótce potem w Anglii dochodzi do dziwnych wydarzeń: bezzałogowy statek rozbija się u wybrzeży Whitby, młoda kobieta traci siły i wkrótce umiera, dzieci znikają na noc z domów, a odnalezione, mają na szyi ślady po dziwnych ukłuciach.

Oparta na słynnej powieści Brama Stokera opowieść o wampirze-arystokracie, za sprawą libretta Jakuba Szydłowskiego i muzyki Jakuba Lubowicza trafi na deski Teatru Muzycznego w Łodzi wiosną przyszłego roku. O tym, kogo zobaczymy w tym autorskim musicalu w rolach głównych i epizodycznych zdecyduje ogłoszony właśnie casting.

Ten spektakl będzie całkowicie nowatorski i wymyślony przez nas od początku do końca - podkreśla reżyser "Drakuli", Jakub Szydłowski. Teatr Muzyczny szuka m.in. wykonawców, którzy najlepiej sprawdzą się w rolach Hrabiego Drakuli, prawnika Jonathana Harkera, Miny Murray, profesora Abrahama van Helsinga czy Lucy Westenra.

Drakula to najpopularniejszy wampir w popkulturze, dlatego do tej roli oprócz umiejętności muzycznych i tanecznych potrzebny będzie określony sceniczny temperament, który nada tej postaci nowego wymiaru - mówi reżyser.

Aby wziąć udział w castingu, należy do 20 września do godziny 20.00 przesłać do teatru wideo-zgłoszenie (tzw. self-tape) z krótką informacją o sobie i dotychczasowym doświadczeniu oraz z wykonaniem utworu wskazanego w ogłoszeniu do wybranej roli. Kandydatki do ról żeńskich proszone są o wykonanie dwóch utworów.

Nagranie musi być zrealizowane w pionie, na jasnym tle, tak by widoczna była cała sylwetka. Link do nagrania należy przesłać na adres casting@teatr-muzyczny.lodz.pl.

Wybrane osoby przejdą do II etapu, który stanowią przesłuchania na żywo w siedzibie teatru. Te zaplanowano na 9 i 10 października.

Szczegóły dotyczące castingu i utwory do przygotowania znajdują się na stronie www.teatr-muzyczny.lodz.pl.