E-booki i audiobooki bezpłatnie dostępne w Bibliotece Miejskiej w Łodzi. Jest to możliwe dzięki rekordowej liczbie głosów łodzian, którzy poparli projekt w Budżecie Obywatelskim.

Każdy, kto ma łódzką biblioteczną kartę - Fiszka, dostaje bezpłatny dostęp do cyfrowych książek i słuchowisk / lodz.pl / Materiały prasowe

Dzięki łodzianom bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków wraca do Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Zdecydowały o tym głosy oddane w Budżecie Obywatelskim na projekt ponadosiedlowy.

W tym roku padł rekordowy wynik. Na projekt zagłosowało 8 687 łodzian, co dało 360 tys. zł na bezpłatny dostęp do e-booków i audiobooków.

Od dłuższego czasu obserwujemy, że zainteresowanie tą formą czytelnictwa wzrasta, dlatego cieszymy się, że ona się rozszerza i daje naszym czytelnikom coraz więcej możliwości - mówi dyrektor BMwŁ Halina Bernat. Popularne są już nie tylko książki w formie e-booków i audiobooków, ale także zwiększa się popularność podcastów i audioseriali - dodaje.

Od dziś wszyscy posiadacze karty bibliotecznej - Fiszki mogą odbierać bezpłatne kody do Legimi i Empik Go we wszystkich filiach BMwŁ. Łodzianie wybierać mogą spośród 180 tys. tytułów w Legimi i ponad 100 tys. tytułów w Empik Go.

Zasady korzystania z dostępu do kodów

Każdy czytelnik może otrzymać jeden w miesiącu kod Legimi lub Empik GO, który będzie ważny przez 30 dni od daty aktywowania. Dopiero po wykorzystaniu raz otrzymanego kodu, można korzystać z następnego.

W ramach abonamentu można odsłuchiwać/czytać książki na maksymalnie dwóch urządzeniach (telefon, tablet, czytnik Pocketbook i inkBOOK) i dodatkowo w aplikacji Empik Go na jednym czytniku Kindle.

Jak korzystać z Legimi?

Należy pobrać bezpłatną aplikację Legimi w Google Play (Android) lub z Apple Store (iOS) albo z Microsoft Store (Windows Phone). Wejść na stronę www.legimi.pl/bmwl. Wpisać kod otrzymany od BMwŁ i zalogować się w aplikacji.

Jak korzystać z Empik Go?

Należy zalogować się lub zarejestrować na stronie https://www.empik.com/ zgodnie z regulaminem Empik. Wpisać kod otrzymany w bibliotece, pobrać aplikację Empik Go na system iOS lub Android i zalogować się w aplikacji.

Nieaktywowany kod w ciągu 5 dni od pobrania z biblioteki może zostać przekazany kolejnemu czytelnikowi.