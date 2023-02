"Nikt po tych wyborach (parlamentarnych - red.) nie będzie rządzić samodzielnie i dobrze, żeby się wszyscy z tym pogodzili" - powiedział Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem, który był gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Rozmówca dodał, że "nie będzie trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości". Zdaniem Zandberga: "Będą trzy listy i proponuję wszystkim miłośnikom analiz systemów wyborczych przyzwyczaić się do faktu".

Prowadzący rozmowę zapytał posła partii Razem o to, czy była szansa na jedną listę opozycji w tegorocznych wyborach parlamentarnych.

Moim zdaniem nie, to było tracenie czasu - odpowiedział Adrian Zandberg. Jak dodał, "żeby wygrać wybory, trzeba dotrzeć do ludzi". Zapewniam, że kiedy idziemy na targowiska, na bazary, kiedy ludzie rozmawiają, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, i przekonują do naszego programu, to nikt tam nie jest zainteresowany tym, czy polityk A lubi się z politykiem B i czy polityk C będzie z politykiem D na liście. Ludzie mówią: co będzie ze mną? - mówił współprzewodniczący Razem.

Zandberg: PiS zadbał o brak zdolności koalicyjnych

Podkreślił, że "Polska, kraj demokratyczny i wolny, musi być krajem, który jest również spójny społecznie i solidarny, bo to, że Polska nie była spójna społecznie i nie była solidarna, doprowadziło do kryzysu demokracji". Jeżeli chcemy, żeby to się nie powtórzyło, jeżeli chcemy, żeby Polska była stabilnym, europejskim, demokratycznym krajem, to Polska musi mieć silne usługi publiczne, w Polsce pracownicy muszą zarabiać więcej, Polska musi być krajem, w którym ludzie czują się bezpiecznie - mówił Zandberg.

Zdaniem gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM, "PiS po prostu nie będzie rządzić". Rzeczywistość jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość przez lata swoich rządów zadbało o to, żeby nie miało zdolności koalicyjnych z nikim - zaznaczył.

Poseł Razem uważa, że Konfederacja nie wejdzie do Sejmu w kolejnej kadencji.

My jesteśmy po to, żeby przyszły rząd nie powtórzył błędów z przeszłości - zaakcentował Adrian Zandberg.

"Będą trzy listy"

Jego zdaniem, "będą trzy listy (wyborcze opozycji w wyborach parlamentarnych - red.) i proponuję wszystkim miłośnikom analiz systemów wyborczych przyzwyczaić się do faktu, że tak będzie i zająć się tym, co moim zdaniem jest teraz kluczowe, tzn. zmobilizowaniem wyborców, bo wynik wyborów nie zależy od rozrysowanych na papierze teoretycznych tabelek".

On (wynik wyborów - red.) zależy od tego, że trzeba dotrzeć do ludzi i przekonać ich, żeby poszli w niedzielę i zagłosowali w wyborach. Do ludzi trzeba dotrzeć z konkretną propozycją dotyczącą ich życia - podkreślił.

"PiS wygrał z dwóch powodów"

Współprzewodniczący partii Razem powiedział, że "w 2015 roku PiS wygrał z dwóch powodów". Powód numer jeden był taki, że wygrał przez błędy tych, którzy rządzili wcześniej. I tych błędów nie wolno powtórzyć. Powód numer dwa był taki, że faktycznie mieli wtedy przekonującą dla milionów ludzi opowieść - mówił.

My idziemy z konkretnymi propozycjami, jeżeli chodzi o mieszkania, jeżeli chodzi o prace, jeżeli chodzi o usługi publiczne, o transport, o ludzkie, codzienne życie, które musi się zmienić na lepsze w nowej, demokratycznej Polsce - stwierdził Zandberg.

Jego zdaniem, "w Polsce mamy demokrację, która jest ułomna". Mamy demokrację, która została w dużym stopniu potargana przez tych, którzy przez ostatnie lata sprawowali władzę - dodał.

"Nie będzie trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości"

Nie będzie trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Orban i Kaczyński to są dwie różne bajki. Polska i Węgry to są dwa różne światy, ale musimy zadbać o to, żeby żadna inna, antydemokratyczna siła nie wróciła, z podwójnie silnym jak dzisiaj PiS poparciem. Tu będzie wielka odpowiedzialność tych, którzy będą rządzili po PiS-ie. Trzeba polską demokrację społecznie, ekonomicznie, ale także ustrojowo zabezpieczyć - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Marek Tejchman zapytał swojego rozmówcę o to, czy ewentualna koalicja z Konfederacją w przyszłej kadencji parlamentu jest ceną, którą warto zapłacić za odsunięcie PiS-u od władzy.

Nie, ponieważ Konfederacja to jest większe zło niż PiS - stwierdził Adrian Zandberg.