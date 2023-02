Tegoroczny konkurs na Wolskiego Pączusia przejdzie małą metamorfozę. Nieco „odchudzona” wersja konkursu skierowana jest w tym roku do przedszkolaków.

Pyszne, dietetyczne pączki / Anna Zakrzewska / RMF FM

Zmiana zasad

Zamiast jedzenia pączków na czas, konkurs będzie polegał na przyrządzeniu najsmaczniejszych pączków przez wolskich przedszkolaków. Pączki mają być jednak przygotowane według nieco zdrowszej receptury, bo zamiast smażenia przewidziane jest ich... pieczenie.

Chcemy w ten sposób pokazać, że można zjeść pysznie, ale zarazem zdrowo. Małe dzieci są najlepszym adresatem takich zdrowych nawyków żywieniowych - tłumaczy burmistrz Woli, Krzysztof Strzałkowski.

Do konkursu zgłosiły się wszystkie wolskie przedszkola. 28 placówek do 15 lutego musi dostarczyć swoje wypieki do przedszkola "Przy Zielonym Wzgórzu" gdzie zostaną one poddane ocenie jury. W gronie degustatorów znajdą się m.in. wolscy mistrzowie cukiernictwa.

Jury oceni ich smak, zapach, konsystencję i wygląd. Kucharze w przedszkolach wraz z małymi pomocnikami będą musieli stworzyć wypieki zgodnie z hasłem: "Ale heca - wolski pączek z pieca".

Za proces dekorowania odpowiadać będę dzieci, dla nich to będzie świetna okazja do zabawy, a dla nas nieoceniona pomoc - mówi Jolanta Cichowska, kucharka z przedszkola nr 426 na warszawskiej Woli.

Oprócz tego ich zadaniem będzie wykonanie karty do książki kucharskiej z zapisanymi wierszem przepisami.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 16 lutego.

Przepis na fit pączki

Każde przedszkole ma stworzyć swoją własną, dietetyczną recepturę. Poniżej prezentujemy jednak przykładowy przepis, na pyszne, dietetyczne pączki.

Ciasto drożdżowe:

· - 500 g mąki pszennej

· - 50 g świeżych drożdży

· - 100 g masła

· - 100 g cukru

· - 4 żółtka

· - 1 jajko

· - 250 ml mleka

Pyszne, dietetyczne pączki / Anna Zakrzewska / RMF FM

PRZYGOTOWANIE:

Lekko ciepłe mleko mieszamy z łyżeczką cukru, pokruszonymi drożdżami i paroma łyżkami mąki. Zaczyn przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na ok. 10- 15 minut. Rozstapiamy masło.

Żółtka, jajko i resztę cukru ubijamy mikserem na parze w kąpieli wodnej.

Resztę mąki wsypujemy do dużej miski. Dodajemy wyrośnięty zaczyn i masę jajeczną. Podczas wyrabiania wlewamy stopniowo roztopione, chłodne masło. Wyrabiamy ciasto przez kilka minut na gładką masę.

Miskę z ciastem przykrywamy ściereczką i pozostawiamy w ciepłym miejscu na ok. 1 godzinę, aż podwoi swoją objętość.

Wyrośnięte ciasto przekładamy na posypany mąką blat i rozwałkowujemy do grubości ok. 1 cm. Wykrawamy z niego krążki o średnicy 7 cm.

Krążki bierzemy do ręki, lekko spłaszczamy, nakładamy na środek trochę ponad pół łyżeczki nadzienia, sklejamy dobrze brzegi i formujemy kulkę.

Pączki układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Przykrywamy je ściereczką i pozostawiamy do wyrośnięcia na ok. 30 minut.

Gotowe pączki smarujemy jajkiem.

Pieczemy w nagrzanym piekarniku ok. 15 minut, w temperaturze 180°C do lekkiego zarumienienia.

Upieczone pączki pozostawiamy do lekkiego przestygnięcia. Następnie ozdabiamy je według uznania.