Śmierć 25-letniej kobiety na strzeżonym osiedlu w Tomaszowie Mazowieckim w Łódzkiem. Do brutalnego morderstwa doszło w miniony piątek. 22-letni partner kobiety został zatrzymany. Prokuratura nie udziela bardziej szczegółowych informacji dotyczących śledztwa.

Policja - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z informacji dziennikarki RMF FM Agnieszki Wyderki wynika, że 25-latce zadano kilka ciosów w okolice szyi.

Do tego brutalnego morderstwa doszło w piątek na strzeżonym osiedlu w Tomaszowie Mazowieckim w Łódzkiem. Wiadomo też, że w tej sprawie zatrzymany został 22-letni partner kobiety. Prokuratura na razie nie udziela bardziej szczegółowych informacji, dotyczących śledztwa.

Asp.szt. Aleksandra Cieślak z policji w Tomaszowie Mazowieckim, cytowana przez dziennik "Fakt" przekazała, że do zabójstwa doszło w piątek, 27 lutego 2026 r., krótko przed północą. Prowadzimy w tej sprawie czynności. W niedzielę 1 marca zatrzymaliśmy jedną osobę, ale jeszcze nie przeprowadziliśmy z nią czynności. Planujemy je w najbliższym czasie - dodała policjantka.



