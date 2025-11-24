Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel poinformował, że wraca do pełnienia swoich obowiązków. To samo ma zrobić jego zastępca Artur Bochenek. Taki ruch to wynik decyzji sądu, który uchylił postanowienia prokuratury zawieszające Handzla i Bochenka w czynnościach.

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel (zdj. arch.) / Grzegorz Momot / PAP

"Razem z moim zastępcą wracamy do pracy, dziękuję za wszystkie Wasze słowa wsparcia i ciepłe myśli. Niezależny sąd dziś uchylił postanowienia prokuratury zawieszające nas w czynnościach" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Dlaczego zatrzymano Handzla i Bochenka?

Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i wiceprezydent Artur Bochenek pod koniec października zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i przetransportowani do delegatury Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Tam usłyszeli zarzuty związane z pełnionymi obowiązkami.

Chodziło o nieprawidłowości przy przetargu na szkolenia dla nauczycieli, które były dofinansowane z funduszy europejskich. Według ustaleń śledczych w październiku i listopadzie 2024 roku pracownik samorządowy miał przekroczyć uprawnienia, ujawniając istotne informacje jednemu z oferentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W wyniku tych działań mogło dojść do naruszenia interesu publicznego i wyrządzenia szkody w wysokości ponad 600 tys. euro.

Prokurator Prokuratury Europejskiej postanowił o zawieszeniu Handzla i Bochenka w czynnościach służbowych. Dodatkowo zarządził poręczenie majątkowe w wysokości 150 tysięcy złotych. Wiceprezydent Bożena Borkowska przejęła tymczasowe kierowanie Nowym Sączem.

Handzel i Bochenek twierdzą, że cała sprawa opiera się na pomówieniach i insynuacjach. O próbę zemsty prezydent Nowego Sącza oskarżał europosła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka i jego żonę Iwonę, która dwukrotnie przegrała z nim w wyborach.



Szukali dokumentów w koszu na pranie

W wydanym pod koniec października oświadczeniu Handzel i Bochenek podkreślali, że "cały zastęp agentów CBA" został wysłany z Łodzi do Nowego Sącza po to, by szukać dokumentacji przetargowej w koszu na pranie i świadczyć prezydentowi i wiceprezydentowi Nowego Sącza "usługi taksówkarskie z Nowego Sącza do Katowic".

"Dokumentację przetargową można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej, a każdy z nas samodzielnie i dobrowolnie stawi się na każde wezwanie odpowiednich organów, aby sprawę wyjaśnić" - zapewnili.