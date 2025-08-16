W Krakowie trwa międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival. W sobotę odbyła się ceremonia wręczenia festiwalowych nagród. Grand Prix otrzymała produkcja "Black Butterflies/Czarne Motyle".

To był mój faworyt. Dałam 10/10, bo tam wszystko do mnie przemówiło - mówiła w rozmowie z reporterem RMF FM Pawłem Koniecznym o laureacie przewodnicząca jury Ewa Ewart. Opowiada o jednym z najbardziej palących problemów - klimatycznej migracji, ale opowiedziany jest w sposób nienachalny. Naprawdę chwyta za serce - dodała.

Najlepszym dokumentem tegorocznego festiwalu zostało "Krwawe Trofeum".

Najlepszy dokument krótkometrażowy to produkcja "Adidas - stać cię na więcej".

"Tam, gdzie płaczą drzewa" - to z kolei najlepszy krótkometrażowy film fabularny.

Za najlepszą produkcję pełnometrażową nagrodę otrzymał obraz "Trębaczka".

Jury uznało, że statuetka za najlepszy film polski trafi do produkcji "Simona Kossak".

W czasie siedmiu dni festiwalu każdego roku pokazywanych jest około 100 filmów konkursowych i pozakonkursowych. Zwycięskie produkcje zostaną wyświetlone w niedzielę podczas ostatniego dnia festiwalu.

Szósty dzień festiwalu upłynął pod hasłem "Ziemia Spółka Z O.O.".

