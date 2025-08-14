Trzeci dzień BNP Paribas Green Film Festival upłynął pod hasłem "Świat do naprawy". Organizatorzy i uczestnicy festiwalu skupili się na tematach związanych z odpowiedzialnością społeczną, greenwashingiem, konsumpcją i przyszłością naszej planety. Były premiery filmowe, inspirujące prelekcje i mocne głosy ekspertów. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych i codziennego serwisu rowerowego. Zobacz, jak wyglądał ten wyjątkowy dzień pod Wawelem.

/ foto: Robert Słuszniak & Remigiusz Załucki / BNP Paribas Green Film Festival /

Kino We love Cinema – dokumenty, które zmieniają spojrzenie na świat

Trzeci dzień festiwalu otworzyła polska premiera filmu "Natura nie istnieje" w reżyserii Nathalie Faber. To niezwykle poruszający dokument, który prowokuje do refleksji nad tym, jak bardzo zacierają się dziś granice pomiędzy naturą a działalnością człowieka. Film ten, ukazany w Kinie We love Cinema, był jednym z tych, które najmocniej zapadły w pamięć widzom.

Kolejnym mocnym punktem był film "Adidas. Stać Cię na więcej", dokumentalna prowokacja słynnej grupy Yes-Meni. Reżyserzy Keil Orion Troisi i Igor Vamos nie przebierają w środkach, by obnażyć kulisy działań wielkich korporacji. Ich produkcja stara się o nagrodę dla najlepszego krótkometrażowego filmu dokumentalnego.

Z kolei Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, w prelekcji "Jak nas piorą na zielono? Krótki przewodnik po greenwashingu" wzięła pod lupę najczęstsze grzechy firm, które deklarują działania proekologiczne, a w rzeczywistości dbają głównie o swój wizerunek. Jacek Płaza z Decathlonu pokazał, że sport i idea zero waste mogą iść w parze, proponując konkretne rozwiązania w duchu gospodarki obiegu zamkniętego.

Dominika Konieczkowska-Kracik z Admind Branding & Communications zastanawiała się, jak świadomie projektować marki i być społecznym odpowiedzialnym projektantem. Z kolei Grzegorz Kozieja z Banku BNP Paribas analizował, jak eko-emocje wpływają na decyzje zakupowe konsumentów i jak rosnące wymagania klientów zmuszają firmy do realnych działań na rzecz środowiska.

Od Patagonii po konsumpcyjny „Szajsotropocen”

/ foto: Robert Słuszniak & Remigiusz Załucki / BNP Paribas Green Film Festival /

Wieczorem miasteczko festiwalowe zamieniło się w prawdziwe kino plenerowe. Francuski dokument "Odpowiedzialność Tristana Lochona" opowiedział o początkach i filozofii słynnej marki Patagonia, która od lat stawia ekologię na pierwszym miejscu. Zaraz po nim Zuzanna Karcz z Open Eyes Economy postawiła pytanie, czy świat zmierza w stronę "Ekonomii wartości", czy może czeka nas ekonomia zagłady.

Na koniec dnia publiczność mogła się pośmiać - choć przez łzy - podczas projekcji filmu "Szajsotropocen" Davida Garretta Byarsa. Ta przewrotna satyra na ludzkie wybory konsumpcyjne nie tylko bawi, ale przede wszystkim skłania do przemyśleń nad naszym wpływem na planetę.

Kino Kameralne i propozycje dla całych rodzin

Kino Kameralne rozpoczęło dzień filmem "Przerosnąć system" Cecilii Paulsson i Andersa Nilssona. Twórcy zastanawiają się, jaki system klimatyczny naprawdę potrzebujemy, a ich refleksje przyniosły nominację w kategorii najlepszego filmu dokumentalnego.

Dla najmłodszych i ich opiekunów przygotowano animację "Mavka i strażnicy lasu" - opowieść o walce z chciwością i ochronie przyrody, która zachwyciła zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Nie zabrakło również premier: "Ślad" Matthiasa Olssona miał swoją europejską premierę właśnie w Krakowie, a film "Olimpijski półmetek" Haruny Honcoop zamknął wieczór, prowokując do dyskusji o sensie i wpływie igrzysk olimpijskich na środowisko.

Kino Galerii Krakowskiej i Scena Echo Miasta – wolność, streaming i ekologia

/ foto: Robert Słuszniak & Remigiusz Załucki / BNP Paribas Green Film Festival /

W Kinie Galerii Krakowskiej widzowie mogli zobaczyć film "Wolność" Phila De Witte’a, nominowany w ubiegłym roku. To opowieść o aktywiście Mattcie Robinsonie, który stawia życie zwierząt i roślin ponad wszechobecny konsumpcjonizm.

Na Scenie Echo Miasta temat ekologii przeniósł się do świata cyfrowego. Film "Frankenstream" odsłonił ciemną stronę streamingu i jego wpływ na środowisko. Okazuje się, że nasze ulubione seriale i transmisje na żywo mają swój ślad węglowy, a cyfrowa rozrywka także przyczynia się do kryzysu klimatycznego.

Festiwalowe atrakcje i zaproszenie na kolejny dzień

Organizatorzy nie zapomnieli o praktycznych aspektach ekologii. Przez cały tydzień festiwalowy na uczestników czeka serwis rowerowy, prowadzony we współpracy z firmą Decathlon. To nie tylko wygoda, ale także zachęta do dbania o swoje jednoślady i przedłużania ich życia - zgodnie z motywem dnia "Świat do naprawy".

Już jutro kolejny dzień BNP Paribas Green Film Festival. Tym razem pod hasłem "Po nas choćby potop". Organizatorzy zapraszają wszystkich pod Wawel na kolejne projekcje, prelekcje i inspirujące dyskusje. Festiwal trwa - świat naprawdę da się naprawić!