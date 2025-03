1500 dzieci z Krakowa, Wieliczki i powiatu wielickiego weźmie udział w wiosennej edycji programu Zdrowie na 5+. Zajęcia o zdrowym stylu życia poprowadzą fizjoterapeuci z Uzdrowiska Kopani Soli "Wieliczka".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W warsztatach wezmą udział dzieci w wieku 5-6 lat. Tematem będą m.in. alergie. Fizjoterapeuci nauczą najmłodszych m.in. jak dbać o swoje zdrowie i samopoczucie, czym jest alergia, jak działa układ oddechowy, dlaczego czyste powietrze jest ważne oraz jak prawidłowo oddychać. Co ważne zajęcia są bezpłatne.

Od najmłodszych lat chcemy propagować aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. Robimy to poprzez interaktywne zajęcia. By dotrzeć do przedszkolaków, nasi fizjoterapeuci łączą naukę z zabawą - mówi Mariola Kaczor z Kopalni Soli Wieliczka.

Zajęcia w ramach wiosennej edycji programu odbędą sie w ok. 50 przedszkolach w Małopolsce. Rozpoczną się 24 marca i potrwają do 11 kwietnia.

Zainteresowanie placówek jest coraz większe. Miejsca rozeszły się w ekspresowym tempie - dodaje Mariola Kaczor.

W planie - jak co roku - jest też jesienna edycja programu Zdrowie na 5+.

Wtedy głównym tematem zajęć dla najmłodszych będzie smog. Fizjoterapeuci opowiedzą, czym grożą zanieczyszczenia powietrza i jak się przed nimi chronić.