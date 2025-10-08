W Zielonkach koło Krakowa archeolodzy natknęli się na niezwykłe znaleziska - pozostałości osady z młodszej epoki kamienia oraz cmentarzysko datowane na wczesne średniowiecze. W trakcie prac budowlanych odsłonięto już 8 grobów, w tym również pochówek dziecka. Znalezisko pozwala lepiej zrozumieć kolejne fazy zasiedlenia przedmieść Krakowa - od neolitu aż po czasy, kiedy kształtowało się państwo Piastów. Trwają szczegółowe badania szczątków i artefaktów, które pozwolą lepiej zrozumieć życie dawnych mieszkańców tych ziem. Eksperci podkreślają wzorową współpracę pomiędzy inwestorem a archeologami, dzięki której udało się zabezpieczyć cenne relikty przeszłości.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Odkrycie archeologiczne w Zielonkach: Co znaleźli naukowcy?

O sprawie informuje "Dziennik Polski". W Zielonkach-Marszowcu, zaledwie kilka kilometrów od Krakowa, archeolodzy z Pracowni Archeologicznej Gazala natrafili na unikalne ślady przeszłości. Odsłonięto fragmenty osady z neolitu oraz wczesnośredniowieczne cmentarzysko, gdzie do tej pory odkryto osiem grobów. Wśród pochowanych znaleziono zarówno dorosłych, jak i dziecko. Dotychczas odsłonięto 8 grobów. Charakteryzuje je skromna zawartość, głównie drobne metalowe przedmioty, które są obecnie poddawane konserwacji i analizie, co jest utrudnione przez zły stan przedmiotów.

Znaczenie odkrycia dla historii regionu krakowskiego

Eksperci podkreślają, że odkrycie w Zielonkach dostarcza nowych informacji na temat najstarszych etapów zasiedlania okolic Krakowa. Neolityczne ślady świadczą o przejściu tutejszych społeczności od trybu koczowniczego do osiadłego, a wczesnośredniowieczne groby potwierdzają ciągłość osadnictwa aż do czasów formowania się państwa piastowskiego. Chodzi o okres w historii, kiedy reguły życia społecznego i gospodarczego dopiero się krystalizowały, a wspólnoty osadnicze powstawały w okolicach ośrodków władzy.

To odkrycie ma ogromne znaczenie dla poznania najdawniejszych dziejów okolic Zielonek. Pozwala ono lepiej zrozumieć proces zasiedlania tych terenów oraz życie dawnych mieszkańców - podkreśla archeolog Grzegorz Bąk-Pryc, cytowany przez "Dziennik Polski". Ekspert dodał również, że "dalsze prace badawcze i analizy laboratoryjne będą kontynuowane".

Nowoczesna inwestycja i ochrona dziedzictwa: Wzorowa współpraca

Wstępne ustalenia wskazują na związek z wczesnośredniowieczną osadą istniejącą na tamtych terenach. Prace archeologiczne były możliwe dzięki ścisłej współpracy inwestora ze służbami konserwatorskimi. Archeolodzy chwalą efektywną koordynację prac inwestora i konserwatorów zabytków, która umożliwiła jednoczesne prowadzenie badań i dalszą realizację inwestycji.

Tak efektywny układ pokazuje, że nauka i rozwój infrastrukturalny mogą iść ze sobą w parze, przynosząc korzyści zarówno lokalnej społeczności, jak i poznaniu historii regionu - zaznacza Bąk-Pryc.

Po zakończeniu wykopalisk szczątki trafią do laboratorium, gdzie antropolodzy ustalą profil demograficzny zmarłych - ich wiek i płeć - oraz spróbują wyjaśnić okoliczności zgonu. Dalsze badania mogą rzucić nowe światło na życie i zwyczaje dawnych mieszkańców ziemi krakowskiej.