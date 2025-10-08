Władze szwajcarskiej gminy Pruntrut w kantonie Jura oceniają pozytywnie wprowadzenie latem zakazu wstępu dla obcokrajowców na lokalny basen odkryty. Decyzja ta, motywowana wzrostem liczby odwiedzających i powtarzającymi się incydentami, przyniosła poprawę bezpieczeństwa oraz znaczący wzrost przychodów. Jak informują przedstawiciele gminy, dzięki ograniczeniom nie było potrzeby zatrudniania ochrony, a sprzedaż karnetów sezonowych wzrosła dwukrotnie. Regulacja miała jednak charakter tymczasowy i obecnie nie ma planów wprowadzenia jej w następnym sezonie. Trwają prace nad nowymi, bardziej zrównoważonymi rozwiązaniami.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W gminie Pruntrut w Szwajcarii latem wprowadzono ograniczenia na miejskim basenie odkrytym - dostęp mieli tylko obywatele Szwajcarii lub osoby z pozwoleniem na pobyt bądź pracę.

Decyzja była odpowiedzią na wzrost liczby odwiedzających i problemy z bezpieczeństwem, głównie związane z turystami z Francji, którzy mieli się nieodpowiednio zachowywać.

Wprowadzone restrykcje przyniosły pozytywne efekty. Spadła liczba konfliktów, a atmosfera na basenie znacznie się poprawiła.

Zakaz był tymczasowy i na kolejny sezon kąpielowy nie zostanie ponownie wprowadzony.

Gmina pracuje teraz nad długoterminowymi rozwiązaniami, które zapewnią bezpieczeństwo i komfort wszystkim.

Kontrowersyjny zakaz na basenie w Pruntrut: Powody wprowadzenia

Latem władze gminy Pruntrut zdecydowały się na wprowadzenie ograniczeń w dostępie do miejskiego basenu odkrytego. Od 4 lipca do 31 sierpnia z obiektu mogli korzystać wyłącznie obywatele Szwajcarii lub posiadacze pozwolenia na pobyt, czy ważnego zezwolenia na pracę. Decyzja została podjęta w odpowiedzi na rosnącą liczbę odwiedzających oraz powtarzające się incydenty, które wpływały na bezpieczeństwo i komfort korzystających z basenu.

W oficjalnym oświadczeniu gmina wskazywała wówczas, że problem sprawiają grupy turystów. Najbardziej uciążliwymi turystami byli ci z sąsiedniej Francji. Oskarżano ich między innymi o niestosowne zachowanie i język, łamanie regulaminu obiektu, a nawet nękanie młodych kobiet i agresywne zachowanie - informował przedstawiciel lokalnej społeczności w rozmowie z portalem Watson.

Efekty zakazu: Więcej bezpieczeństwa i wyższe przychody

Cytowany przez portal vol.at przedstawiciel gminy Lionel Maitre podkreślił, że wprowadzenie restrykcji przyniosło wymierne korzyści. Usługa ochrony przy wejściu nie była już potrzebna, a zakazy kąpieli nie występowały. Ponadto sprzedano dwukrotnie więcej karnetów sezonowych niż w roku poprzednim - mówił. Ograniczenia przyczyniły się do znacznego spadku liczby konfliktów i poprawy atmosfery na terenie obiektu.

Choć władze Pruntrut są zadowolone z efektów letnich działań, zwrócono uwagę, że zakaz miał charakter tymczasowy. Na początku kolejnego sezonu kąpielowego restrykcje nie będą ponownie wprowadzone. Gmina obecnie pracuje nad długoterminowymi rozwiązaniami, które mają zagwarantować bezpieczeństwo i komfort wszystkim odwiedzającym, bez konieczności stosowania tak rygorystycznych środków. Celem jest umożliwienie bezpiecznego i pełnego szacunku korzystania z basenu - bez drastycznych ograniczeń - podkreślili przedstawiciele samorządu. O sprawie pisał portal vol.at.