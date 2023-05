Po raz 21. w najbliższą niedzielę zacznie kursować Krakowska Linii Muzealna. Na tory wyjadą zabytkowe pojazdy z krakowskich zbiorów oraz z Poznania i Warszawy. Sezon nostalgicznych podróży potrwa do 24 września.

Zabytkowe wagony, które wyjadą na tory 4 czerwca / MPK Kraków / Materiały prasowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie oraz MPK w Poznaniu i Tramwaje Warszawskie na czas wakacji postanowiły wymienić się swoimi historycznymi pojazdami.

Do Krakowa trafił zabytkowy poznański tramwaj doczepny ND. Ten typ wagonów był produkowany przez Sanocką Fabrykę Wagonów i były to pierwsze wagony generacji N dostarczone do Poznania w 1951 r. W zamian z Krakowa do Poznania pojechał wagon doczepny KSW z lat 40-tych XX wieku, który został odbudowany przez pracowników krakowskiego MPK.

W tym roku po raz pierwszy dojdzie też do wymiany zabytkowych wagonów między krakowskim przewoźnikiem a Tramwajami Warszawskimi. Do Warszawy wyjechał wagon SN4, a pod Wawelem będzie można zobaczyć warszawski wagon N, który od 1949 roku kursował w Warszawie, od 1967 służył w Szczecinie, w 1995 r. został wyremontowany przez Miejski Zakład Napraw Tramwajów w Krakowie, by znów trafić do Warszawy, gdzie obsługuje linię turystyczną T.

Po raz pierwszy zabytkowe tramwaje wyjadą na tory w najbliższą niedzielę, 4 czerwca, a na linii nr 0 pojawi się niezwykły pociąg złożony z trzech wagonów typu N - każdy z innego miasta - Warszawy, Krakowa i Poznania.

Jak będą kursować zabytkowe tramwaje?

W okresie wakacji linia nr 0 (Dajwór-Cichy Kącik) będzie kursować w każdą niedzielę oraz 15 sierpnia.

Linia nr 15 na trasie Cichy Kącik - Pleszów, która kursować będzie: 11 czerwca, 30 lipca i 3 września.

Nowością będzie linia nr 23. Tramwaje pojadą historyczną trasą sprzed kilkunastu lat, łączącą Nowy Bieżanów i Borek Fałęcki. Jedyną zmianą będzie przejazd przez zajezdnię tramwajową Podgórze w kierunku Borku Fałęckiego. Wszystko po to, aby pasażerowie w trakcie kursu mogli zobaczyć jak wygląda zajezdnia tramwajowa, a także przejechać się ulicą Rzemieślniczą. Linia 23 będzie funkcjonować 2 lipca i 13 sierpnia.

Na ulice wyjadą też zabytkowe autobusy

Na krakowskie ulice wyjadą także zabytkowe autobusy: 25 czerwca, 23 lipca, 15 sierpnia i 10 września.

25 czerwca w rejonie pętli autobusowej Kurdwanów zostanie przygotowana wystawa zabytkowych pojazdów technicznych z kolekcji MPK SA w Krakowie.