W piątek po południu ma się rozpocząć protest przeciwko planowanej trasie S7, która połączy Kraków z Myślenicami. Mieszkańcy południowych dzielnic Krakowa oraz okolicznych gmin zapowiadają blokady na dwóch ważnych skrzyżowaniach.

Mieszkańcy mogą dziś zablokować wyjazd z Krakowa w kierunku Zakopanego

W piątek po południu wyjazd ze stolicy Małopolski w kierunku Zakopanego może być utrudniony.

Powodem jest protest, który szykują mieszkańcy południa Krakowa oraz gmin Mogilany i Wieliczka przeciwko wariantom przebiegu nowej zakopianki przedstawionym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Gdzie będą protestować?

Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, protesty odbędą się w dwóch lokalizacjach, między godz. 14.00 a 16.00.

Mieszkańcy południa Krakowa oraz gminy Mogilany planują zablokować skrzyżowanie drogi krajowej nr 7 z ulicami Parkową i Wesołą w miejscowości Gaj.

Z kolei mieszkańcy gminy Wieliczka będą protestować na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z ulicą Grottgera w Wieliczce.

Kontrowersyjne warianty S7

W poniedziałek krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawił nowe propozycje przebiegu trasy S7. Zaprezentowano sześć wariantów, które wywołały ogromne emocje wśród lokalnych społeczności.

Mieszkańcy obawiają się, że budowa drogi może zagrozić ich domom i zapowiadają, że nie ustąpią. Będą domagać się wycofania wszystkich obecnych propozycji przebiegu trasy.

Sytuacja jest dynamiczna, a piątkowe protesty mogą być dopiero początkiem dłuższej batalii o kształt nowej S7.