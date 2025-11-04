Projektanci zaprezentowali sześć możliwych tras nowego odcinka drogi ekspresowej S7, która ma połączyć Kraków z Myślenicami w Małopolsce. Wszystkie warianty rozpoczynają się na autostradzie A4 – na istniejącym węźle Łagiewniki oraz na nowych, projektowanych węzłach Kraków Tuchowska i Kraków Blacharska. Analizowano również możliwość rozpoczęcia trasy między węzłami Kraków Skawina a Niepołomice. To inwestycja, która w przyszłości ma odciążyć obecną zakopiankę i poprawić bezpieczeństwo podróży na jednym z najbardziej zatłoczonych odcinków w Małopolsce.

/ GDDKiA Kraków /

Sześć wariantów przebiegu drogi ekspresowej S7 przedstawiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wszystkie rozpoczynają się na autostradzie A4 – na istniejącym węźle Łagiewniki oraz nowo projektowanych węzłach Kraków Tuchowska i Kraków Blacharska.



Zakopianka, czyli obecna droga krajowa nr 7, jest najbardziej obciążoną trasą krajową w Polsce. W wakacje przejeżdża nią codziennie ponad 75 tysięcy samochodów.

"DK7 między Krakowem a Myślenicami to droga o największym natężeniu ruchu spośród wszystkich dróg krajowych w Polsce. Większe liczby samochodów notuje się tylko na niektórych odcinkach autostrad i dróg ekspresowych" – podkreślają projektanci.

Nowa trasa ma połączyć południe regionu z siecią dróg krajowych. Wszystkie obecne propozycje przewidują poprowadzenie jej przez teren Krakowa.

Analizy i konsultacje

Przeanalizowano łącznie 3288 możliwości poprowadzenia nowej drogi. Do dalszych prac i konsultacji społecznych wybrano sześć wariantów.

"Droga nie powstaje w próżni ani nie jest celem samym w sobie. Jest budowana po coś. Musi być trasą, która pozwoli na osiągnięcie określonych założeń" – czytamy w komunikacie.

Konsultacje z mieszkańcami odbędą się trzykrotnie: dwa razy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a raz przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Nowy odcinek S7 ma stać się brakującym elementem krakowskiego ringu drogowego. W samej aglomeracji krakowskiej mieszka 1,5 mln osób, które często korzystają z obwodnicy miasta. Nowa trasa ma przejąć ruch z autostrady A4 i skierować go na południe, w stronę gór.

Początek i koniec trasy

Projektanci rozważali siedem lokalizacji początku nowej S7 na autostradzie A4, m.in. okolice węzła Kraków Skawina, Kraków Południe, Kraków Łagiewniki, Kraków Tuchowska, Kraków Blacharska, Kraków Bieżanów i Niepołomice.

Koniec odcinka analizowano w czterech miejscach – trzy z nich znajdują się w Myślenicach, a jeden w Stróży.

Wszystkie szczegóły dotyczące ostatecznych sześciu wariantów przebiegu nowej S7 znajdziesz na stronie GDDKiA.

Konsultacje społeczne dotyczące nowej trasy S7 mają rozpocząć się w najbliższych miesiącach. Mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze szczegółami i zgłosić swoje uwagi do projektu.